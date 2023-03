Blufi, parte il progetto “la Via della Felicità” ispirato dal libro del fondatore di Scientology

Domenica 26 marzo 2023 a Blufi il sindaco Calogero Puleo, l’amministrazione, il consiglio comunale, le associazioni locali, il minisindaco Chiara Gulino, il parroco, le scuole del comune e una rappresentanza di cittadini hanno realizzato un progetto dal titolo indubbiamente suggestivo: “La Via della Felicità”. Ad ispirare l’iniziativa il libro scritto da L. Ron Hubbard, scrittore statunitense noto per essere stato il fondatore di Scientology. “La Via della Felicità”, la cui prima pubblicazione risale al 1981, è stato pensato come un codice morale laico, il cui scopo è di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.

“Tra i suoi 21 Precetti, il n. 6 “Dà il Buon Esempio” – scrivono i promotori della giornata – è stato messo in pratica con una giornata in cui le autorità ed i cittadini di ogni età, hanno dimostrato quanto sia possibile dare il buon esempio impegnandosi in azioni che dovrebbero far parte del quotidiano. Un valido esempio è stato quello di impegnarsi con il precetto n. 12 “Proteggi e Migliora il Tuo Ambiente” per cui durante la mattinata si è svolta una pulizia dell’ambiente per rimuovere carta, plastica e vetro nei punti d’ingresso principali, contrada Irosa e dal bivio Giaia in poi, occupandosi adeguatamente di tutte le aree e zone limitrofe. Per meglio adempiere a questo compito, oltre alle autorità locali, i cittadini, un gruppo di bambini delle scuole del comune di Blufi accompagnati dalla maestra e dai genitori, si sono uniti un numeroso gruppo di Volontari della Protezione Civile, Zil di Castellamare del Golfo e i Volontari de La Via della Felicità di Palermo. Il grande lavoro è stato coronato dall’incontro, che ha chiuso la speciale giornata, tenuto nell’Aula Consiliare Comunale dove i partecipanti hanno approfondito il programma La Via della Felicità e sua possibile applicazione attraverso i suoi 21 Precetti:

1 Abbi Cura di te Stesso; 2 Sii moderato; 3 Evita il libertinaggio: 4 Ama e aiuta i bambini: 5 Rispetta ed aiuta i tuoi genitori; 6 Dà un buon esempio; 7 Cerca di Vivere nella Verità; 8 Non Assassinare; 9 Non Fare Niente di Illegale; 10 Sostieni un governo che è stato creato ed opera per l’interesse di tutti; 11 Non fare del male ad una persona di buona volontà; 12 Proteggi e migliora il tuo ambiente; 13 Non rubare; 14 Sii degno di fiducia; 15 Fai Fronte ai Tuoi Obblighi; 16 Sii Attivo; 17 Sii Competente; 18 Rispetta la Fede Religiosa degli Altri; 19 Cerca di non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te; 20 Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te; 21 Fiorisci e Prospera.

“Questa riflessione – scrivono ancora i promotori – si è dimostrata molto produttiva grazie agli interventi che sono stati fatti dai vari organi istituzionali presenti. Il tutto è stato ulteriormente valorizzato grazie alla presenza straordinaria di due membri dell’Associazione di La Via della Felicità Italia: la Presidente Nazionale Scylla La Rocca e l’Ambasciatore Internazionale Eduardo Galan. I loro interventi, incluso il video proposto, hanno permesso a tutti i partecipanti di approfondire i contenuti dei precetti di La via della Felicità. Il sindaco ha omaggiato l’Associazione La Via della Felicità Italia per il lavoro svolto con una targa ricordo” (nella foto).