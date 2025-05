Papa Leone XIV: un pontificato che nasce nella fede, nella sinodalità e nella sfida del mondo contemporaneo

Dopo la sua elezione e la prima Messa celebrata ieri nella Cappella Sistina, Papa Leone XIV ha incontrato questa mattina i cardinali in un momento carico di significato e spiritualità. L’incontro, fruttuoso e profondamente pastorale, ha rappresentato l’occasione per il nuovo Pontefice di tracciare le linee guida del suo pontificato attraverso un discorso intenso, radicato nella fede e orientato alla missione della Chiesa nel mondo di oggi.

Il Papa ha aperto il suo intervento con un gesto dal forte valore simbolico: una preghiera in latino, segno di continuità con la tradizione e di unità spirituale con il Collegio cardinalizio e con tutta la Chiesa universale. Ha poi riconosciuto con umiltà il peso del compito ricevuto – “di gran lunga superiore alle sue forze” – ma ha dichiarato con decisione di non sentirsi solo: confidando nell’aiuto del Signore, nella collaborazione dei cardinali e nella corresponsabilità del popolo di Dio, ha delineato una visione di Chiesa sinodale, madre accogliente e guida spirituale.

Significativa anche la scelta del nome Leone XIV, un chiaro omaggio a Leone XIII, autore della Rerum Novarum, prima grande enciclica sociale della Chiesa. In questa scelta si riflette un impegno preciso verso le sfide del nostro tempo, in particolare quelle legate alla rivoluzione tecnologica e all’intelligenza artificiale, nella continuità della dottrina sociale e nella difesa della dignità umana.

Nella sua prima omelia, pronunciata sempre nella Cappella Sistina alla presenza dei cardinali elettori, Papa Leone XIV ha presentato un autentico manifesto spirituale e pastorale. Il suo discorso si è articolato attorno a tre punti fondamentali: la fede in Cristo, le sfide del mondo moderno e la missione del Papa come servizio. Al centro, la professione di fede di Pietro – «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16) – custodita da duemila anni dalla Chiesa non come dottrina astratta, ma come verità viva e trasformante. Il Papa ha sottolineato l’importanza di rinnovare quotidianamente questa fede, nel rapporto personale con il Signore e nella vita comunitaria, per essere testimoni credibili nel mondo secolarizzato di oggi.

Lo sguardo si è poi allargato alla realtà contemporanea, con le sue contraddizioni e visioni riduttive del Vangelo. In continuità con l’insegnamento di Papa Francesco – di cui ha evocato la morte come evento pasquale, passaggio doloroso ma pieno di speranza – Papa Leone XIV ha invitato tutta la Chiesa a non scoraggiarsi, ma a portare con gioia l’annuncio di Cristo Risorto, luce e salvezza per tutti.

Infine, ha parlato della propria missione come Vescovo di Roma e Successore di Pietro, mettendo in luce tre dimensioni imprescindibili: servizio, umiltà e testimonianza. Con parole semplici ma incisive, ha affermato: «Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato (cfr Gv 3,30), spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo». Un’omelia che ha il sapore di un programma e che si rivolge non solo ai cardinali, ma all’intera Chiesa: una chiamata alla corresponsabilità, alla speranza e all’unità, per affrontare insieme le sfide del presente con autenticità evangelica e spirito missionario.

Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, agostiniano, propone un modello di Chiesa mariana e missionaria, capace di camminare unita nella diversità, fedele allo Spirito, attenta ai segni dei tempi e sempre pronta a servire il popolo di Dio, anche nella sofferenza. Il suo motto episcopale, In Illo unum uno (“Nell’unico Cristo siamo uno”), riflette l’unità nella fede e nella carità. Il suo stemma unisce il giglio bianco – simbolo mariano di purezza e innocenza – al Sacro Cuore di Gesù trafitto da una freccia, posto sopra un libro chiuso: una sintesi visiva della sua spiritualità e della missione che intende incarnare.

Con questo inizio carico di simboli e contenuti, Papa Leone XIV apre un pontificato che si preannuncia radicato nel Vangelo, sensibile alla realtà del mondo contemporaneo e fedele alla memoria di chi lo ha preceduto, in particolare a quella di Papa Francesco.

Giovanni Azzara