Automobilismo. Madonie a bagno asciuga, è sfida vera alla 109ª Targa Florio

La 109ª Targa Florio entra nel vivo con uno scenario tecnico e meteorologico che ha messo alla prova tutti gli equipaggi in gara. L’alternanza tra pioggia e asciutto nelle prime quattro prove ha reso la gara imprevedibile e selettiva per le tre competizioni in programma: Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR Sparco), Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e Coppa Rally di Zona (CRZ – 9ª Zona).

La pioggia non ha impensierito il pubblico, anzi, ne ha accresciuto lo spettacolo con un grande pubblico che si è esaltato con le imprese dei piloti sul bagnato.

CIAR – Crugnola e Ometto davanti a tutti

Nel Campionato Italiano Assoluto Rally, dopo due loop di prove sulle Madonie, Andrea Crugnola ed Elia Ometto (nella foto) dominano la classifica provvisoria con la Citroën C3 Rally2, grazie a sei scratch sulle otto prove disputate. Il duo guida con 13″6 di vantaggio su Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Skoda Fabia) e 19″5 su Simone Campedelli e Tania Canton, anch’essi su Skoda Fabia. Quarta posizione per lo sloveno Bojan Avbelj con Damijan Andrejka, mentre completano la top five Roberto Daprà e Luca Guglielmetti.

CIRAS – Lombardo sugli scudi tra le storiche

Spettacolo anche nel Targa Florio Historic Rally, valido per il CIRAS. Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, su Porsche Carrera RS del 2° Raggruppamento, conducono la classifica generale dopo un primo giro in crescendo, con ottimi tempi nelle ultime due speciali. Seguono Andrea Smiderle e Gianni Marchi, leader del 4° Raggruppamento su Subaru Legacy, e Salvatore “Totò” Riolo con Maurizio Marin su Porsche 911 SC, vincitori della passata edizione. Completano i primi dieci Fullone-Failla (BMW M3), Musti-Granata (Porsche RS), Termine-Musso, Mannino-Giannone (primi nel 3° Raggruppamento), Luise-Ferro (Fiat Ritmo Abarth), Mariotti-Tricoli (Ford Sierra) e i fratelli Foppiani su Lancia Delta.

Targa Florio Historic Regularity Rally tutto bagnato considerando che la flotta dei regolaristi si è confrontata solo nella prima parte della giornata del venerdì, avendo fatto un giro di Prove Speciali in meno, così come per il CRZ.

Come da pronostico sono scesi sul percorso aspiranti nella Regolarità 60 come Fabio Verdona, che lo scorso anno si era aggiudicato la vittoria di categoria. Dopo aver portato a casa il successo ottenuto in Costa Smeralda, il portacolori della Scuderia del Grifone ha condiviso l’abitacolo della Peugeot 309 GTI con Enrico Merenda. A contrastarlo Ermanno Giorgio Guido Keller, su Audi Quattro in coppia con Marianna Ambrogi, con cui lo scorso anno aveva conquistato la piazza d’argento, e Marco Comi in corsa su Porsche 944 Turbo S e con Fausto De Marchi alle note. Diversi anche i nomi della Regolarità 50, in cui figura Angelo Accardo, abituale concorrente del CIREAS e dei Grandi Eventi, questa volta assieme a Calogero Tavormina su Lancia Beta Montecarlo. L’arrivo finale per i protagonisti del Regularity è previsto per le 12.31 all’interno dell’Università ad aprire le danze per l’intensa e prestigiosa cerimonia di premiazione che avverrà ancora nell’Ateneo palermitano.

CRZ – La Torre guida in Coppa Italia 9ª Zona

Condizioni ancora più insidiose nella Coppa Italia di Zona, dove la gestione delle gomme è stata fondamentale. Emanuele La Torre, figlio d’arte messinese, in coppia con Markus Salemi su Skoda Fabia, ha siglato tre scratch su quattro prove, portandosi al comando con un margine significativo. Alle sue spalle Alessio Profeta, anche lui su Fabia, rallentato da una scelta di gomme “incrociate” tra asciutto e bagnato. Terzi i cefaludesi Antonio Damiani e Giuseppe Li Vecchi, mentre sorprendono i palermitani Andrea Mogavero e Christian Coco, quarti assoluti su Peugeot 208 aspirata, davanti alle vetture turbo di Rosario Cannino – Giuseppe Buscemi e Alessio Pollara – Stefano Tiraboschi, entrambi in difficoltà a livello di grip.

Dopo un primo loop molto selettivo, con numerosi equipaggi fermi e cronometri dilatati, il secondo passaggio sulle prove ha visto condizioni in miglioramento, con maggior aderenza e tempi più vicini ai riferimenti. Tutto è ancora in gioco in vista della giornata decisiva di domani, che decreterà i vincitori della più antica corsa automobilistica del mondo.