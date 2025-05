Altavilla Milicia, attività congiunta BCsicilia – MASCI Trabia nella Riserva Naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto

BCsicilia di Altavilla Milicia nella domenica del 4 maggio, ha accolto e accompagnato il gruppo del MASCI di Trabia in un’escursione sul monte San Michele e all’interno della Riserva Naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto.

La giornata organizzata dal MASCI, con la guida di Nino Artese, prevedeva una riflessione sulla “Laudato Si”, da condurre a contatto con la natura.

Francesco Migliore, in rappresentanza di BCsicilia di Altavilla Milicia ha guidato il gruppo, illustrando le peculiarità della Riserva, mostrando le aree che sono state oggetto di attenzione e di ricerca da parte del sezione di BCsicilia di Altavilla come la necropoli, il campo di educazione ambientale, grotta Mazzamuto e grotta del Perniciaro, oltre che l’area dei Cavallacci in cui gli operai della forestale hanno ricostruito un antico pagliaio in seguito al rinvenimento, ad opera dei volontari di BCsicilia, di un’antica mannara e dell’adiacente area della casa del pastore.

L’esperienza è stata occasione non solo per fare conoscere e apprezzare il territorio di Altavilla Milicia, per riflettere sulla bellezza del creato, ma anche per intessere rapporti tra gruppi che condividono obiettivi comuni come il rispetto e la tutela dell’ambiente.