25 Aprile: Comune di Castelbuono inaugura monumento dedicato ai concittadini che presero parte alla Resistenza

Il 25 aprile è il giorno in cui l’Italia intera ricorda la conquista della libertà e la fine dell’oppressione nazifascista. Istituita nel 1949, la Festa della Liberazione rappresenta molto più che una semplice data storica: è il simbolo della rinascita democratica del nostro Paese, dell’impegno di uomini e donne che scelsero di opporsi alla dittatura, contribuendo a gettare le basi dell’Italia repubblicana.

Quest’anno ricorre l’80° anniversario di quel 25 aprile 1945, quando il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia (CLNAI) lanciò un appello decisivo all’insurrezione nei territori ancora sotto controllo tedesco. La fine completa delle ostilità arrivò pochi giorni dopo, il 3 maggio, ma fu il 25 aprile il giorno scelto per rendere omaggio al coraggio, alla dignità e alla determinazione di un popolo che non si arrese.

Questa data celebra quindi non solo la cessazione della guerra, ma soprattutto il valore della Resistenza, la scelta consapevole di lottare per la libertà, la giustizia e la democrazia. Senza quella lotta, senza il sacrificio dei Partigiani, oggi non avremmo la Costituzione che garantisce i nostri diritti e fonda la nostra convivenza civile.

In occasione di questo importante anniversario, l’Amministrazione Comunale di Castelbuono intende rendere omaggio ai suoi concittadini che presero parte alla Resistenza e che furono riconosciuti ufficialmente come Partigiani e Patrioti. Per onorarne la memoria e il contributo alla libertà collettiva, verrà inaugurato un monumento a loro dedicato, che avrà luogo giorno venerdì 9 Maggio alle ore 10.00 in Piazza Parrocchia.

Un gesto che vuole non solo ricordare, ma anche educare, trasmettendo alle nuove generazioni il significato profondo di quella lotta e l’importanza di custodire ogni giorno i valori su cui è fondata la nostra democrazia.