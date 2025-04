30 Libri in 30 Giorni: Termini Imerese, si presenta il libro di Giovanni Iannuzzo “Spirito e Molecole. I misteriosi rapporti fra medicina e spiritualità”

Organizzato da BCsicilia, dal Circolo Stesicoro e dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, si presenta mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 17,30, presso il Circolo Stesicoro in Corso Umberto e Margherita, 68 a Termini Imerese, il volume di Giovanni Iannuzzo “Spirito e Molecole. I misteriosi rapporti fra medicina e spiritualità”. Dopo i saluti di Silvana Cipolla, Presidente Circolo Stesicoro e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Luigi Velardi, Studioso di Filosofia. Sarà presente l’Autore.

L’arte del curare è una delle più antiche espressioni della civiltà umana, sin dall’alba della preistoria. Si può dire che essa nasca insieme alla sofferenza e alla malattia, arte che si è affinata sia in base alle esperienze empiriche, sia in base alle conoscenze scientifiche che si sono via via accumulate nel corso dei secoli. Così è nata la medicina.

Ma, sin dai primordi della civiltà umana, all’arte del curare, in base alle conoscenze disponibili o progressivamente acquisite con l’esperienza e la ricerca, si è sempre affiancata l’arte del “guarire”, della quale fa parte un aspetto sacro, spirituale, spesso mistico. Cosa ha distinto – e distingue – nelle culture più diverse e a tutte le latitudini, l’arte del curare e l’arte del guarire? Cosa caratterizza chi semplicemente cura e chi invece guarisce? Quali sono le caratteristiche psicologiche, culturali e spirituali del ‘potere terapeutico’? E qual è l’importanza delle credenze e delle pratiche religiose nei diversi sistemi medici e quando esse influiscono sull’efficacia della terapia e sulla guarigione? Sono le domande inquietanti alle quali il libro, edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, tenta di rispondere.

L’autore Giovanni Iannuzzo vive a Termini Imerese, è medico psichiatra e psicoterapeuta. Ha lavorato per alcuni anni in ambito universitario, per poi dirigere diverse unità operative nel Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente svolge attività di libero professionista. Noto in Italia e all’estero per i suoi interessi verso i fenomeni paranormali, è stimato come uno dei maggiori esperti di parapsicologia, area nella quale per anni ha condotto ricerche sperimentali, storiche ed epistemologiche. Alla sua attività clinica affianca, inoltre, da decenni, un costante impegno di ricerca nel campo delle medicine popolari e tradizionali e dell’etnopsichiatria. E’ autore di centinaia di articoli scientifici e di numerosi libri su tematiche afferenti alle scienze del comportamento. Per la Casa Editrice Don Lorenzo Milani ha anche pubblicato nel 2023 il volume “Se accade qualcosa di strano. Fatti e personaggi della storia della parapsicologia”.