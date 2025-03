Termini Imerese, XII Edizione del Premio Nazionale di Poesia Himera

L’Associazione Culturale Termini d’Arte, presieduta dalla poetessa Rita Elia (nella foto), col Patrocinio d’Onore del Comune di Termini Imerese, bandisce la XII Edizione del Premio Nazionale di Poesia Himera con una Sezione speciale sull’Archeologia e i Beni Culturali ed Ambientali in Sicilia. Il Premio si articola in 4 sezioni: Sez. A – Poesia inedita in Lingua Italiana (a tema libero); Sez. B – Poesia inedita in Lingua Siciliana e nei vernacoli d’Italia a tema libero e con traduzione affiancata; Sez. C – Raccolta di Poesia Edita; Sez. Speciale Himera – Opere edite ed inedite, scientifiche e letterarie, incluse tesi di laurea e di ricerca, video- documentari, aventi per oggetto l’archeologia e i Beni Culturali ed Ambientali in Sicilia. Si possono inviare le opere fino al 31 Maggio 2025. Al primo premiato per ogni sezione verrà donata “La dea alata di Himera”, opera dell’artista Domenico Zora. Si può richiedere il bando completo all’indirizzo email [email protected].