“Adelasia. Madre del Regno di Sicilia e Regina di Gerusalemme”: si presenta a Palermo il libro di Sara Favarò

Organizzato da BCsicilia e dal Museo delle Marionette, si presenta sabato 8 marzo 2025 alle ore 18,00, presso il Museo internazionale delle Marionette in Piazzetta Antonio Pasqualino a Palermo, il volume di Sara Favarò “Adelasia. Madre del Regno di Sicilia e Regina di Gerusalemme”. Dopo la presentazione di Rosario Perricone, Direttore del Museo delle Marionette e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è previsto l’intervento di Ignazio Buttitta, Antropologo dell’Università di Palermo. Sarà presente l’autrice.

Il libro è un affascinante intreccio di storia, poesia e tradizione. Attraverso la narrazione della vita di Adelasia, moglie del Gran Conte Ruggero I e madre del primo Re del Regno di Sicilia, Ruggero II, l’autrice offre un ritratto vivido di una donna straordinaria. Adelasia, con la sua maturità e arguzia politica, si distingue per il suo coraggio e la sua capacità di governare con giustizia. Il romanzo mette in luce la figura di Adelasia, che affronta con intelligenza e creatività le sfide del suo tempo. Mostra come il contesto storico, lungi dall’essere stagnante, fosse pieno di idee, cambiamenti e guidato da una grande donna determinata a promuovere il progresso Adelasia del Vasto (1075-1118), originaria della nobile famiglia Aleramica, rappresenta una delle figure femminili più influenti del Medioevo. La sua famiglia era nobile e molto ricca. Il padre, Manfredo, della dinastia degli Alerami, era un prode cavaliere. Aveva due fratelli: Bonifacio e Anselmo. A soli 15 anni sposò il Gran Conte Ruggero I, dando vita a una discendenza che avrebbe plasmato il Regno di Sicilia. Dopo la morte del marito, Adelasia divenne regina di Gerusalemme, sposando Baldovino I. È ricordata per la sua incorruttibile forza di volontà, il suo ruolo politico cruciale e il suo contributo alla promozione culturale nella Sicilia normanna.

L’autrice Sara Favarò, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è scrittrice, giornalista, studiosa di tradizioni popolari, poetessa, attrice e cantautrice. Ha pubblicato 80 libri: favole, romanzi, poesie, saggi, testi teatrali, soggetti per il cinema. Attrice, recita dal 1975. Dirige il gruppo teatrale e musicale SikeliA. La sua prima incisione discografica è del 1980, seguita da molte altre. Collabora con le scuole in progetti di legalità, teatro, canto e recupero della cultura siciliana. Ospite di emittenti radiotelevisive mondiali quali la TV tedesca NDR, Hessischer Rundfunk di Francoforte, WDR di Colonia, Bayerischer Rundfunk di Monaco, la slovena Radio Capodistria, l’australiana Rete Italia di Melbourne, le italiane RAI, MEDIASET, LA7, ha ricevuto recensioni dalla stampa internazionale: le tedesche Brigitte, Elle, El Mundo di Madrid, La Fiamma di Melbourne, Il Globo di Sidney, Il Cittadino Canadese, Corriere Italiano di Montreal, Sikania in America. È autrice di centinaia di articoli sul folklore e inchieste sociali.