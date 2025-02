Storie di italiani all’estero: 7 puntate sull’emittente Tele One. Ciminna tra i paesi siciliani scelti

Un programma televisivo per raccontare le storie e le esperienze dei siciliani emigrati negli Stati Uniti. Debutta il 24 febbraio il format televisivo US Sicilians che andrà in onda in sette puntate sull’emittente regionale Tele One, fino al prossimo 7 aprile. La presentazione del progetto si terrà durante una conferenza stampa, lunedì 24 aprile alle ore 11,00, presso la sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo. Le storie raccontate attraverso il format rappresentano un ponte culturale tra la Sicilia e le sue comunità all’estero, con l’obiettivo di valorizzare le radici, le tradizioni e le eccellenze dei comuni siciliani che hanno dato origine ai flussi migratori diventati comunità in tante città degli USA. Ogni puntata sarà dedicata ad un comune siciliano, scelto come paese di origine dei personaggi italoamericani protagonisti del format. Nelle sette puntate previste, i comuni scelti sono: Partanna, Ciminna, Bolognetta, Castellammare del Golfo, Carini, Bagheria (Aspra) e Castrofilippo. “Il format televisivo – afferma Danilo Parisi, ideatore del progetto US Sicilians – mira a far emergere il patrimonio culturale identitario della nostra isola, combinando narrazione, valorizzazione territoriale e promozione delle eccellenze locali. Ogni episodio – prosegue Parisi – si articolerà in tre momenti principali: il racconto personale dei partecipanti attraverso le storie dei siciliani emigrati negli Stati Uniti con un focus sul legame emotivo e le loro radici, la valorizzazione culturale e artistica con un viaggio nei luoghi storici, nei monumenti e tra le tradizioni artistiche dei comuni, ed infine l’esplosione gastronomica attraverso la cucina locale come elemento identitario in una panoramica sui piatti tipici e sulle tradizioni culinarie del territorio. Grazie alla trasmissione televisiva – conclude Danilo Parisi – l’intero progetto verrà diffuso sui social media e su altre piattaforme digitali, avendo così un impatto non solo regionale ma anche globale”. US Sicilian ha visto la collaborazione di professionisti del settore televisivo e il supporto delle amministrazioni locali dei comuni coinvolti, ed ha ottenuto il patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana.