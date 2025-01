Termini Imerese, “Auschwitz è ancora possibile?”. Conferenza al Circolo Margherita in occasione della Giornata della Memoria

Il Centro Studi Don Calabria in collaborazione con FIDAPA Termini Imerese, AUSER Termini Imerese, Lions Club Termini Imerese HOST e il Circolo Margherita, organizza un momento di approfondimento culturale in occasione della Giornata della Memoria 2025. La Lectio Magistralis dal titolo Auschwitz è ancora possibile? Si terrà presso la sede del Circolo Margherita di Termini Imerese alle ore 18 del 27 gennaio 2025. È noto l’impegno del santo veronese San Giovanni Calabria in difesa degli ebrei durante il secondo conflitto mondiale che offrì ospitalità e protezione nelle sue case. Molto significativa, in tal senso, è la vicenda della dottoressa ebrea Mafalda Pavia che entrò come “Suor Beatrice” nella Casa delle Povere Serve della Divina Provvidenza di Roncà, nell’est veronese. Rimase là al sicuro fino al termine del conflitto. Da questa vicenda nacque una profonda amicizia tra i due protagonisti, tanto che la testimonianza della dottoressa Pavia fu molto importante nel cammino che portò alla canonizzazione di don Calabria. Ma la Pavia non fu l’unica ebrea accolta, altri furono salvati, a Verona e in altre città dove l’Opera era presente, come a Roma. Particolarmente significativa è dunque questa data del 27 gennaio p.v. occasione della Giornata della memoria della Shoah, in connessione la memoria del santo che era stato tra i pionieri del dialogo ecumenico e interreligioso. La Lectio sarà tenuta Pietro Piro, sociologo del Centro Studi Don Calabria e autore del volume Auschwitz è ancora possibile? Temi e argomenti per un pensare civile, Roma 2016.