Cerda. Cappadonia per il settimo anno si aggiudica i “Tre Coni” del Gambero Rosso: massimo riconoscimento della celebre guida

Quando il talento incontra la passione, nascono eccellenze che lasciano il segno. Antonio Cappadonia, Maestro Gelatiere originario di Cerda, ha trasformato l’arte del gelato in una celebrazione del gusto e della tradizione, portando il nome della Sicilia ai vertici del panorama enogastronomico italiano.

Al SIGEP di Rimini, prestigiosa vetrina internazionale della gelateria e dell’enogastronomia, Cappadonia ha ricevuto per il settimo anno consecutivo i “Tre Coni” del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento della celebre guida. Un record assoluto per la Sicilia, che sottolinea la straordinaria qualità del suo lavoro, frutto di un impegno costante e di un’attenzione scrupolosa alla materia.

Cappadonia ha saputo portare la semplicità della tradizione locale a livelli di eccellenza, trasformandola in un linguaggio universale. Le sue creazioni raccontano un viaggio nei sapori della Sicilia più autentica.

La premiazione al SIGEP è l’ennesima conferma del suo valore come artigiano e come ambasciatore della cultura gastronomica siciliana, attraverso un lavoro che riesce a unire tradizione e innovazione, dimostrando come l’amore per le proprie radici possa diventare il motore di successi nazionali e internazionali.

Con rigore, passione e un rispetto profondo per i consumatori, egli rappresenta oggi un punto di riferimento per il settore del gelato artigianale. La sua capacità di elevare un eccellente prodotto gastronomico a opera d’arte è grande motivo di orgoglio per la Sicilia e per Cerda.

Salvina Cimino