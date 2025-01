Si è dimessa l’assessore regionale alla Sanità Giovanna Volo: al suo posto arriva Daniela Faraoni

“Il presidente della Regione, Renato Schifani, – si legge in una nota della Regione – ha nominato l’attuale direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute. Schifani durante un incontro a Palazzo d’Orléans, ha ringraziato Giovanna Volo, assessore dimissionario, per il lavoro svolto e l’abnegazione dimostrata in questi primi due anni di legislatura”.

Volo, era stata nominata dal presidente all’inizio della legislatura, come tecnico. In Sicilia il sistema della sanità è nel ciclone delle polemiche da alcune settimane. Il governatore ha preso in mano la situazione dopo un blitz a sorpresa all’ospedale Cervello-Villa Sofia, a Palermo, verificando le condizioni precarie di assistenza dei pazienti, ricoverati in barella e in attesa di una visita da giorni. Proprio a Villa Sofia nei giorni scorsi è morto un paziente e la figlia ha presentato un esposto. Polemiche anche sul fronte del nuovo tariffario nazionale con i privati preoccupati per i tagli ad alcune prestazioni e il governatore che ha aperto un confronto col ministero sul piano di rientro che impedisce alla Regione di investire. Diversi esponenti politici di opposizione avevano chiesto le dimissioni dell’assessore alla Sanità.