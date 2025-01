Pubblicato il libro: “Le origini. Montemaggiore e il monastero cluniacense di santa Maria” di Filippo e Santi Licata

Questo studio storico su Montemaggiore Belsito offre una profonda riflessione sull’importanza della memoria collettiva e sul valore della storia come elemento fondante dell’identità di una comunità. Il testo sottolinea come il ricordo, prima ancora di diventare storia, sia un legame di affetti, esperienze e radici che contribuiscono a formare la coscienza individuale e collettiva.

L’approccio narrativo scelto dagli autori Filippo Licata e Santi Licata, collega il particolare al generale, dimostrando come le vicende di una piccola realtà locale siano intrecciate con eventi di più ampia portata, coinvolgendo non solo la storia della Sicilia, ma anche quella d’Europa. Attraverso un’indagine che privilegia l’esplorazione tematica rispetto alla rigida cronologia, l’opera restituisce un quadro vivido e articolato delle dinamiche storiche che hanno modellato Montemaggiore nel corso dei secoli.

Il periodo medievale, fulcro della ricerca, viene analizzato in profondità, evidenziando dettagli significativi, come le origini del nome Montemaggiore e il ruolo della chiesa cluniacense di Santa Maria di Monte Maggiore. Emergono inoltre numerosi aspetti inediti che illuminano le relazioni tra il territorio e i grandi eventi storici, dalle dominazioni straniere alle riforme religiose.

Uno dei punti di forza del testo risiede nella capacità di rendere accessibile un tema complesso attraverso uno stile che combina rigore scientifico e coinvolgimento emotivo. Le descrizioni delle tracce lasciate dalle generazioni passate, i richiami alle esperienze quotidiane e le immagini di volti anonimi del passato offrono al lettore una connessione diretta con le storie narrate, trasformandole in un’esperienza personale e significativa.

La memoria viene presentata non come un semplice accumulo di fatti, ma come uno strumento selettivo e consapevole, indispensabile per comprendere il presente e affrontare il futuro. La ricerca sottolinea inoltre il valore della storia locale, spesso percepita come “minore”, rivelandone invece il legame indissolubile con le dinamiche globali.

Il testo si distingue per la ricchezza dei dettagli, il vasto apparato bibliografico e l’originalità delle ipotesi avanzate. L’analisi dei documenti e la rilettura critica delle fonti arricchiscono il panorama della conoscenza storica di Montemaggiore, offrendo un contributo significativo alla valorizzazione del patrimonio culturale. Un’opera che invita a riscoprire le radici del passato come fonte di consapevolezza e identità. La nota introduttiva è dell’archeologa Rosa Maria Cucco. I disegni di copertina, quelli inseriti ad ogni inizio dei capitoli, quelli che accompagnano le biografie nel quarto capitolo sono illustrazioni originali di Filippo Licata.