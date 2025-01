Mario Liberto torna in libreria con il suo nuovo libro: “Frutta secca. Mercato, valorizzazione, storia e salute”

Lo scrittore e giornalista Mario Liberto ritorna nelle librerie con un’opera che esplora un tema affascinante e fondamentale per la nostra alimentazione: la frutta secca. Il suo nuovo libro, intitolato Frutta Secca. Mercato, valorizzazione, storia e salute, edito da Agra di Roma, è un viaggio attraverso la cultura alimentare italiana, l’evoluzione del consumo di questi alimenti e le straordinarie qualità nutrizionali che offrono.

La frutta secca, che include una varietà di frutti come noci, mandorle, nocciole, pistacchi, pinoli, castagne, carrube, è da sempre parte integrante della tradizione gastronomica del nostro Paese. Considerata soprattutto un cibo invernale, spesso consumata durante le festività o nelle occasioni conviviali, negli ultimi anni ha visto una riscoperta che ha superato le stagioni, grazie alla crescente attenzione per i suoi benefici nutrizionali.

Nel libro, Liberto approfondisce il contenuto in proteine, acidi grassi insaturi, antiossidanti, fibre e sali minerali che caratterizzano questi tesori in guscio, ponendo in risalto il loro potenziale come superfood. Non solo alimenti dalle elevate proprietà nutritive, ma anche elementi con effetti benefici comprovati sulla salute umana. I nutrizionisti consigliano infatti il consumo quotidiano di frutta secca per contribuire al benessere generale.

Il libro, però, non si limita a esplorare gli aspetti nutrizionali e salutistici della frutta secca. Mario Liberto dedica ampio spazio al mercato di questo prodotto, analizzando la sua crescita costante e l’andamento positivo, che ha superato il tasso annuo di crescita del 10%. Il settore ha visto un’espansione che lo ha portato a diventare un mercato da quasi 1 miliardo di euro, grazie anche all’importante ruolo dell’export.

Liberto descrive anche le molteplici modalità di consumo della frutta secca, che oggi non si limitano più solo agli snack tradizionali, ma si estendono a utilizzi più creativi, come spuntini energetici post-allenamento o come sostituto di pasti leggeri. Inoltre, la frutta secca è sempre più presente nella cucina gourmet, utilizzata come ingrediente versatile in preparazioni culinarie, panature e pasticceria, offrendo nuovi spunti per innovare nelle ricette tradizionali e moderne.

Il libro offre un altro spunto di lettura riguardante l’importanza dell’utilizzo degli oli che se ne ricavano dalla frutta secca apprezzati per le loro proprietà idratanti, addolcenti ed emollienti e impiegati nell’ambito della cosmesi. Da soli o mescolate con altri alimenti, miele, panna, ecc. sono utilissimi per preparare maschere per le pelli molto secche o come ammorbidenti, detergenti, antisettici e astringenti.

L’ultimo capitolo è riservato all’utilizzo della frutta secca in cucina con la presenza di 40 ricette. La frutta secca ha una grande versatilità: da sola o in compagnia riesce sempre a esprimere le sue doti gustative e decorative. Si abbina benissimo con le creme di verdura, dà un tocco croccante ai sughi, alla pasta e ai timballi, ottima per i ripieni. Per non parlare dell’accostamento con carni delicate di pesce come quelle di una spigola o di un’orata cotte al forno o, se preferite, di una noce di vitello o di scaloppine di maiale. Accostamento perfetto è anche con il carrello di formaggi, dai freschi ai più stagionati. Con i dolci il loro utilizzo è fantastico.

Frutta Secca. Mercato, valorizzazione, storia e salute è un libro che si rivolge a chiunque sia appassionato di alimentazione sana, sostenibilità e chi ricerca la qualità. Un’opera che non solo celebra la frutta secca come alimento dalle innumerevoli virtù, ma che si propone di valorizzarne ulteriormente l’importanza economica e culturale. Non perdere l’occasione di scoprire un mondo ricco di storia, salute e opportunità, tutto custodito in un piccolo guscio.