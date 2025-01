Da Mozia a Kamarina: un viaggio in MTB nella Storia di Sicilia

Un itinerario accessibile anche per gli amanti delle due ruote. L’antica trasversale sicula, l’itinerario che attraversa l’intera Sicilia è ora accessibile anche agli appassionati di ciclismo. Con panorami mozzafiato, ricchezze storiche e culturali uniche, il percorso offre un’opportunità inedita non solo agli escursionisti a piedi, ma anche ai ciclisti pronti a scoprire l’isola in sella alla propria bici.

La Ciclovia Trasversale Sicula prende forma nel settembre 2023, grazie all’iniziativa di Davide Schembari, Dario Virciglio e Massimiliano Cardella, che decidono di testare il percorso originario del cammino da Scoglitti ad Aidone con bici Gravel e MTB. Tuttavia, l’esperimento iniziale si rivela complicato: molte tracce pensate per i camminatori risultano impraticabili per i ciclisti.

Nel 2024, Cardella si dedica allo studio approfondito del tracciato completo, cercando alternative ciclabili e coinvolgendo altri viaggiatori che avevano esplorato parte del territorio siciliano in bici. Tra questi anche Aurelio Cibien che già nel 2019 aveva mappato e percorso una prima area della Trasversale sicula. Dopo mesi di lavoro e raccolta dati, nasce un percorso dedicato alle biciclette che segue il più possibile le vie originarie del cammino, ma garantisce una pedalata scorrevole e accessibile.

Tra fine giugno e inizio luglio, Cardella e Mansour Gueye (ASD Etna Sport) inaugurano la Ciclovia Trasversale Sicula partendo da Marsala e arrivando a Scoglitti dopo soli sei giorni. “Il tragitto è stupendo!”, racconta Cardella entusiasta. “Abbiamo attraversato una Sicilia bellissima, pedalando nella storia. È stato emozionante, divertente e sorprendente, nonostante alcune difficoltà superate con successo. La scarsità di acqua potabile lungo il percorso è stata una sfida, ma il caldo non ci ha fermati. La Ciclovia Trasversale è ora una realtà, e non vedo l’ora di rifarla!”.

Le tracce ufficiali della Ciclovia, grazie anche al prezioso supporto del dott. Maurizio Bombace e del LabGIS, sono ora disponibili sul sito www.trasversalesicula.it nella sezione dedicata alla Ciclovia. Questo nuovo itinerario è stato progettato per essere completamente pedalabile, offrendo un’esperienza unica sia ai praticanti di MTB sia per alcuni tratti agli appassionati di ciclismo su strada.

La Ciclovia Trasversale Sicula rappresenta un’esperienza imperdibile per chi desidera esplorare la Sicilia in modo attivo e sostenibile, attraversando paesaggi mozzafiato e immergendosi nelle sue radici storiche. È un’occasione per vivere l’isola da una prospettiva diversa, scoprendo il fascino autentico di una terra ricca di tradizioni e cultura. Che siate ciclisti esperti o amatori, questo percorso vi aspetta per regalarvi un’avventura indimenticabile!

Camminare lungo la Trasversale Sicula significa entrare in contatto con l’essenza della Sicilia: la sua storia affascinante, la bellezza dei suoi paesaggi e la straordinaria generosità della sua gente. Un viaggio che non è solo fisico, ma anche un percorso di crescita personale e scoperta interiore. Che siate appassionati di trekking, amanti della storia o semplicemente desiderosi di vivere un’avventura indimenticabile, la Trasversale Sicula vi aspetta a braccia aperte per regalarvi un’esperienza che resterà impressa nel cuore.