Petralia Soprana, al Bivio Madonnuzza incontro per rilanciare il Movimento “In Europa e oltreoceano”

A settembre 2024 in occasione della ricorrenza della morte di Fernando Santi e di Riccardo Lombardi sono state annunciate concrete iniziative per avviare una nuova fase politica e marginalizzare l’ondata di destra-centro che in atto caratterizza il Paese.

Alla luce del risultato delle elezioni Europee deve necessariamente concludersi questa lunga e infausta stagione politica, per i socialisti democratici, per i cattolici che si richiamano e praticano i principi della dottrina sociale cattolica, per i repubblicani, liberaldemocratici, ambientalisti, per i comunisti che debbono indicare l’attualità dei propri valori e per chi si riconosce nelle dottrine sociali ed economiche espresse dai Partiti e dai Movimenti del centro-sinistra che hanno ispirato i contenuti e i principi della Costituzione italiana.

Il Partito dei Socialisti Europei e il Partito Popolare Europeo costituiscono forza maggioritaria in Europa; in Italia debbono riassumere le loro connotazioni e ridare vita alla coalizione di centro-sinistra, nella quale possano convivere movimenti politici e sociali e partiti politici in grado di aggregare, ciascuno distintamente in forza dei propri valori, i cittadini che debbono ritrovare il piacere e il loro diritto di cittadinanza attiva per una sempre più ampia aggregazione, che può rendersi concretamente maggioritaria nel Paese con la massiccia partecipazione al voto dei cittadini.

L’Istituto Italiano Fernando Santi avvia due iniziative:

1) dare vita ad una scuola di formazione politica, aperta gratuitamente e prioritariamente alle giovani generazioni, ove i movimenti politici e sociali, forti dei valori e dei principi di cui sono portatori, si pongano al servizio dei giovani e meno giovani che intendono esercitare il loro diritto di cittadinanza attiva e rendersi protagonisti della vita e delle scelte politiche e istituzionali del Paese;

2) promuovere e sostenere un nuovo Coordinamento per l’Alleanza di Centrosinistra, denominato “In Europa e oltreoceano”, stabile e duraturo, forte di un programma comune da articolarsi portando a sintesi e ad unità politica le distinte idealità, valori, dottrine sociali e dottrine economiche di cui da sempre è ricco il Centrosinistra.

Sabato 18 gennaio 2025, alle ore 10,00 e seguenti, a Petralia Soprana Via Francesco Cammarata 21 Bivio Madonnuzza, presente Carmelo, figlio di Epifanio Leonardo Li Puma, ucciso dalla mafia agraria davanti agli occhi dei figli, verrà ricordato, unitamente a Salvatore Carnevale di Sciara, Riccardo Lombardi di Regalbuto, ed altri socialisti, taluni uccisi od esuli, che hanno dedicato la loro vita, per difendere i diritti civili, contrastare l’illegalità, il malaffare e l’arretratezza del loro paese.

Si darà impulso a significative adesioni al Movimento “In Europa e oltreoceano”, per un’alleanza stabile e duratura tra il mondo cattolico e il mondo laico e socialista, nella distinzione e promozione dei valori e delle dottrine economiche e sociali di cui ciascuno è portatore, per riunire realtà e soggetti diversi, giovani e meno giovani, per assicurare la partecipazione attiva del popolo di centro-sinistra in un progetto di società e di governo che possa diventare maggioritario nel Paese.

Luciano Luciani

Presidente Istituto Italiano Fernando Santi