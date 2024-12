Trabia, coppia di anziani rapinata in casa: Carabinieri arrestano un 49enne

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese, coadiuvati dal personale della locale Stazione Carabinieri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 49enne originario del posto già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali specifici, con l’accusa di rapina aggravata nei confronti di una coppia di anziani, messa a segno alcuni giorni fa nella periferia di Trabia.

L’attività investigativa condotta dai militari nell’immediatezza ed a ridosso dell’episodio, sotto l’attento e puntuale coordinamento della Procura della Repubblica ha consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, che è stato sostanzialmente recepito nel provvedimento cautelare.

Le tempestive indagini hanno infatti permesso di far luce su quanto accaduto alle prime ore del mattino, ad una coppia di anziani che si trovava nella propria abitazione ed intenta a fare colazione.

L’anziana vittima, ha subito denunciato di essere stata sorpresa da un uomo con il volto travisato da un passamontagna che, si era introdotto in casa venendo minacciata insieme al marito, con una pistola in uso al 49enne. Quest’ultimo prima di darsi velocemente alla fuga, aveva intimato alla coppia di consegnare tutti i gioielli in oro per poi, impossessarsi solo delle fedi nuziali e di due telefoni cellulari.

L’acquisizione delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza presenti nella zona, messe a confronto con le testimonianze della donna e di altri testimoni residenti in zona, hanno permesso ai militari di poter identificare il presunto rapinatore.

Durante la perquisizione domiciliare disposta dall’Autorità Giudiziaria, ed eseguita presso l’abitazione dei genitori dell’indagato, è stata rinvenuta l’arma utilizzata nel delitto, un revolver a sei colpi privo di tappo rosso nonché, alcuni indumenti indossati dall’uomo al momento della rapina.

Per il 49enne di Trabia, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, si sono aperte le porte del carcere imerese “A. Burrafato”.