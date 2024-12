La termitana Myriam Lo Cascio giurata Siciliana al Premio “Efesto 2025”

È la termitana Myriam Lo Cascio l’unica giurata popolare del Premio Efesto 2025, un appuntamento ormai fisso all’interno della manifestazione Etna Comics, Festival internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. Una delle più importanti rassegne del fumetto in Italia. Un evento internazionale dedicato al cinema, ai giochi da tavolo, ai videogiochi che si tiene annualmente a Catania, presso il centro fieristico le Ciminiere.

Il premio Efesto nasce nel 2019 per segnalare i prodotti di qualità editi in Italia, e per omaggiare un settore in continua espansione ovvero quella dei giochi da tavolo.

Come descritto nella sua pagina social, il premio deve il nome al Dio Greco Efesto, autore di alcuni degli più straordinari oggetti appartenuti alle divinità greche. Un personaggio unico, geniale e soprattutto vulcanico.

E unico e geniale vuole essere il premio a lui dedicato. Nata da un’idea del giornalista Luca Bonora, lo scopo del premio è la ricerca dei titoli che si sono distinti per originalità e innovazione. Giochi che, per il sol fatto di essere stati nominati ed inclusi nella rosa dei concorrenti, potranno fregiarsi del titolo di “giochi più innovativi” del mercato ludico.

Il premio andrà a quei giochi che si sono distinti nell’originalità, nelle meccaniche, nella grafica, nell’ambientazione, ma senza trascurare anche i materiali, la chiarezza del regolamento, la giocabilità. Il Premio Efesto è assegnato a due distinte categorie, una per giochi rapidi, facili e immediati, che si spiegano in un paio di minuti e si giocano in meno di mezz’ora, ed una per giochi un po’ più articolati, ma senza mai diventare eccessivamente lunghi o complessi, dei Family Games insomma .

La giuria è composta da 5 elementi, volti noti e apprezzati del panorama ludico italiano: Andrea Bianchin del canale youtube Sgananzium, videoblogger veneto, Matteo Boca ovvero TeOoh di “Recensioni Minute”, conosciuto al pubblico grazie al suo canale YouTube, Salvatore Mellia responsabile dell’Area Games all’Etna Comics, e ovviamente presidente di giuria Luca Bonora grande appassionato di giochi, ideatore del premio Efesto ed ex giurato dei premi Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno di Lucca Comics & Games. Il quinto giurato cambia ogni anno e deve avere una caratteristica principale deve essere un Siciliano Doc!

Quest’anno la scelta è ricaduta sulla termitana Myriam Lo Cascio alias L’Atipica Nerd, classe 1994, fin da bambina coltiva la passione per i giochi da tavolo e nel 2023 ,invogliata dagli amici, apre la sua pagina social, dove cerca di portare il suo punto di vista sui giochi da tavolo. Condividendo foto e video, cerca di coinvolgere il pubblico dando la sua visione del mondo ludico approfondendo il lato artistico e sensoriale. Un viaggio conoscitivo ed emozionale del gioco da tavolo.

Da quasi un anno collabora con il sito Geek.pizza dove da libero sfogo alla sua passione per la scrittura tramite recensioni e interviste. Amante della Sicilia, sua terra natia, cerca di introdurre più persone possibili al mondo dei giochi da tavolo, anche attraverso una sua rubrica personale che tiene all’interno del nostro giornale, volta alla scoperta della bellezza di questo mondo, partendo dalle basi. Il suo mantra è ispirato da una frase di George Bernard Shaw: “L’uomo non smette di giocare perché invecchia ma invecchia perché smette di giocare”. Sui social ha commentato l’assegnazione del ruolo di giurata così “ […] Lavorare con persone del calibro di Teo e Sgananzium sarà per me un piacere e un onore. La diffusione della cultura del gioco da tavolo anche in Sicilia è l’obiettivo per cui è nata la mia pagina, scopo che combacia perfettamente con quella del premio”.

Come redazione di EsperoNews non possiamo che augurarle buona fortuna per questa nuova esperienza.