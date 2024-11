Petralia Soprana celebra i 400 anni di Frate Umile

A Petralia Soprana si celebrano i 400 anni dall’inizio dell’attività artistica di Frate Umile da Petralia, un grande scultore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte e di Petralia Soprana. La sua opera, caratterizzata da una profonda spiritualità e da un’eccezionale attenzione ai dettagli, continua a ispirare e a incantare generazioni di artisti e amanti dell’arte.

L’evento speciale, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, viene annunciato dall’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso.

“L’anniversario di quest’anno – afferma il sindaco Macaluso – non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sull’eredità culturale che Frate Umile ha lasciato. Le sue opere, caratterizzate da una profonda spiritualità e da un’eccezionale maestria tecnica, continuano a parlare al cuore delle persone, ispirandole a cercare bellezza e significato nella vita”.

Frate Umile, il cui nome completo è Francesco Maria Pintorno, nato nel 1601 e morto nel 1639, si formò in un periodo di grande fermento culturale e artistico. All’interno dei francescani, il suo talento si sviluppò in un contesto in cui la devozione religiosa si fondeva con l’arte, permettendogli di esprimere la sua visione attraverso opere che trasmettono emozione e intensità spirituale.

In occasione di questo significativo anniversario, Petralia Soprana si prepara a festeggiare con una serie di eventi che includono l’inaugurazione della Via dei Crocifissi e una mostra fotografica che raccoglierà le immagini di tutte le opere presenti in Sicilia, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire il genio di questo artista attraverso la sua produzione. Gli scatti della mostra, che sarà allestita nel Palazzo Pottino, sono tutti del fotografo Damiano Macaluso e rappresentano le opere nella sua interezza e anche i dettagli.

Sabato pomeriggio nella Chiesa Madre saranno analizzati vari aspetti della vita artistica di Frate Umile con la conferenza del prof. Giuseppe Fazio, storico dell’arte. Previsto anche l’intervento del Vescovo di Cefalù mons. Giuseppe Marciante, dell’on. Antonello Cracolici, Presidente della Commissione Antimafia Regionale, e di altre autorità.

Domenica continueranno i momenti di intrattenimento e di approfondimento sull’artista a cura dello scultore Vincenzo Gennaro e del restauratore Roberto Raineri.

In entrambi i giorni sarà possibile ammirare, attraverso un itinerario storico-culturale alcune opere di Frate Umile che saranno esposte in varie chiese ed in particolare, oltre al crocifisso di Petralia Soprana custodito nella Chiesa Madre Santi Apostoli Pietro e Paolo, la statua di San Calogero di Petralia Sottana, il crocifisso di Caltavuturo e quello di Collesano.

Il programma

Sabato 30 novembre 2024

ore 9.30 – Accoglienza delle Autorità civili e religiose dei vari Comuni che custodiscono le opere di Frate Umile da Petralia.

La mattinata sarà animata dal Gruppo Folk “U Rafu”

Ore 15,30 – Via G. L. Sgadari

Inaugurazione della “Via dei Crocifissi”

Ore 16,00 – Palazzo Pottino

Inaugurazione Mostra Fotografica delle opere di Frate Umile

Ore 16,30 – Chiesa Madre

Saluti istituzionali

Interverranno:

Arciprete Don Calogero Falcone della Chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo

Sindaco Dott. Pietro Macaluso del Comune di Petralia Soprana

On. Antonello Cracolici Presidente della Commissione Antimafia Regionale

Meditazione di S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.

Conferenza a cura del Prof. Giuseppe Fazio, storico dell’arte.

Ore 19,00 – Chiesa Madre

Concerto di Musica Sacra del Maestro Alessandro Valenza

a cura dell’Ensemble “Harmonia Mundi”

Domenica 1 dicembre 2024

Ore 10,00 – Chiesa Santa Maria di Loreto

Santa Messa

ore 11,30 – Chiesa Madre Santi Pietro e Paolo

Solenne Celebrazione Eucaristica

presieduta dall’Arciprete Don Calogero Falcone

con il Coro Polifonico “Petra Ensemble” diretto dall’ins. M. Cerami

con la presenza delle autorità civili, militari e religiose e la presenza delle confraternite religiose

La mattinata sarà allietata dal Complesso Bandistico “G. Verdi”

Ore 15.30 – Piazza Duomo

Esibizione dell’Associazione “Stendardieri Sopranesi”

Ore 16,30 – Chiesa Madre

Saluti istituzionali

Interverranno

Arciprete Don Calogero Falcone della Chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo

Sindaco Dott. Pietro Macaluso del Comune di Petralia Soprana

Momenti di approfondimento su Frate Umile da Petralia artista e il tempo in cui visse a cura del Maestro Vincenzo Gennaro e del Dott. Roberto Raineri, restauratore.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024

Itinerario storico-culturale alla scoperta delle opere di Frate Umile da Petralia Soprana:

– Crocifisso custodito nella Chiesa Madre Santi Apostoli Pietro e Paolo

– Statua di San Calogero di Petralia Sottana esposta nella Chiesa di Santa Maria di Loreto

– Crocifisso di Caltavuturo esposto nella Chiesa SS. Salvatore

– Crocifisso di Collesano esposto nella Chiesa San Teodoro

Sarà possibile visitare la Biblioteca Comunale intitolata “Frate Umile Pintorno” nei seguenti orari:

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00