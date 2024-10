Castelbuono, si presenta il libro di Pasquale Morana “La Città del Giardino dei Cedri”

Si presenta sabato 19 ottobre 2024 alle ore 17,30, presso la Sala delle Capriate del complesso Badia in via Roma, 74 a Castelbuono, il romanzo siciliano di Pasquale Morana “La Città del Giardino dei Cedri” (Edizioni Albatros). Modererà l’incontro Giuseppe Cucciarè. Sarà presente l’autore. L’evento è organizzato dal Club Unesco con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

Luglio 1943, operazione Husky. Da due settimane gli alleati sono sbarcati in una Sicilia stremata dalla guerra. Il tenente dell’esercito americano Frank Saintgeorge combatte sulle spiagge infuocate e sulle colline dell’entroterra, in un territorio arido e polveroso ben diverso dall’isola meravigliosa che gli descriveva suo padre Benedict: palermitano di origini, rifugiatosi a New York per sfuggire a misteriosi eventi. Durante una ricognizione nei pressi di Troina, Frank viene ferito gravemente e trasferito in ospedale proprio a Palermo, dove entra in contatto con le miserie e gli splendori della Sicilia durante il periodo bellico, partecipando al dramma di una terra dolente, straziata dai bombardamenti alleati. Durante la convalescenza conosce la giovane Lucia, che fa l’architetto con grande passione e lo guida in un’atmosfera surreale, alla scoperta dell’anima contradittoria e intima di Palermo, mostrandogli il fulgore dei suoi monumenti e accompagnandolo lungo la ricerca delle radici e dei segreti della sua famiglia. L’autore ci proietta in una storia coinvolgente ed emozionante, scandita dall’orrore della guerra e dall’amore, da distanze e riavvicinamenti, da compromessi e rivelazioni. Il lettore viaggerà tra le montagne del Trentino durante la Grande guerra, in una New York custode di sogni e speranze e in una Sicilia dipinta come un incantevole giardino di cedri, ma i cui frutti sanno essere amari.

Pasquale Morana, nasce a Palermo, una città, un macrocosmo che ha condizionato la sua immagine della vita e della società. Appassionato di storia e di archeologia ha sempre cercato di conoscere cosa c’è dietro. Dietro una chiesa, un monumento, una storia, e di storie la Sicilia ne ha tante da raccontare. Prendendo spunti da eventi storici e personaggi più o meno noti, cerca di narrare l’anima della sua terra così bella e contradittoria.