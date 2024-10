Termini Imerese, al via il Corso di Archeologia: Topografia e viabilità nelle terre antiche di Sicilia

Inizia sabato 5 ottobre 2024 alle ore 16,30 il Corso di Archeologia: Topografia e viabilità nelle terre antiche di Sicilia, promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, il Parco Archeologico Imera, Solunto, Iato, la Parrocchia San Nicola di Bari e l’Università Popolare di Termini Imerese. Dopo la presentazione di don Antonio Todaro, Parroco della chiesa Madre, di Domenico Targia, Direttore Parco Archeologico Imera, Solunto, Iato, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la prima lezione dal titolo “Considerazioni di metodo per lo studio della viabilità antica: topografia, toponomastica, insediamenti, strumenti di analisi e di ricerca”. La relazione sarà tenuta da Aurelio Burgio, Docente di Topografia antica, presso l’Università di Palermo. E’ possibile seguire le lezioni in presenza presso la Chiesa del Monte in Via Mazzini a Termini Imerese oppure in Live streaming.

Il Corso prevede 10 lezioni e 5 visite guidate. I successivi incontri riguarderanno “Al-Idrisi e gli itinerari islamico-normanni della Sicilia”, “Madonie e viabilità preistorica”, “L’indagine topografica applicata alla ricostruzione della viabilità storica della Sicilia centro-settentrionale”, “Serra serra: percorsi viari sui Nebrodi tra antichità ed età moderna”, “Viabilità e dinamiche insediative nella cuspide nord-orientale della Sicilia: collegamenti e percorsi interni tra il Mar Tirreno ed il Mar Ionio”, “Topografia cristiana”, “La viabilità interna nella Sicilia romana: il caso della Catina-Agrigentum”, “Novità e prospettive di ricerca, tutela e valorizzazione sul tracciato della Via Catina- Thermae e della Via Valeria”, “Viabilità e insediamenti nella Sicilia medievale. La Sicilia interna tra i Nebrodi e gli Erei”. Previste visite ai siti archeologici di Halaesa (Tusa), Delia, Sophiana (Mazzarino). A gennaio infine visita guidata a Pompei ed Ercolano. Il Corso, tenuto da docenti universitari e archeologi, sarà coordinato da Aurelio Burgio.

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni: BCsicilia, Via Ospedale Civico, 39 – Termini Imerese Tel. 346.8241076 – Email: [email protected]. Facebook: BCsicilia.

SABATO 5 OTTOBRE 2024 – ORE 16,30

Presentazione:

Don Antonio Todaro, Parroco chiesa Madre

Domenico Targia, Direttore Parco Archeologico Imera Solunto Iato

Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia

Considerazioni di metodo per lo studio della viabilità antica: topografia, toponomastica, insediamenti, strumenti di analisi e di ricerca

Aurelio Burgio, Docente di Topografia antica – Università di Palermo

SABATO 12 OTTOBRE 2024 – ORE 16,30

Al-Idrisi e gli itinerari islamico-normanni della Sicilia

Giuseppe Labisi, Ricercatore e Docente presso l’Università di Konstanz (Germania)

SABATO 19 OTTOBRE 2024 – ORE 16,30

Madonie e viabilità preistorica

Vincenza Forgia, Ricercatrice, Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo – Università di Palermo

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024 – ORE 9,30

Visita guidata a Halaesa

SABATO 26 OTTOBRE 2024 – ORE 16,30

L’indagine topografica applicata alla ricostruzione della viabilità storica della Sicilia centro-settentrionale

Antonio Di Maggio, Phd, archeologo libero professionista

SABATO 2 NOVEMBRE 2024 – ORE 16,30

Serra serra: percorsi viari sui Nebrodi tra antichità ed età moderna

Francesco Saverio Modica, Dottorando in Topografia Antica, Università degli Studi di Palermo

SABATO 9 NOVEMBRE 2024 – ORE 16,30

Viabilità e dinamiche insediative nella cuspide nord-orientale della Sicilia: collegamenti e percorsi interni tra il Mar Tirreno ed il Mar Ionio

Marco Miano, Assegnista di Ricerca – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024 – ORE 9,30

Visita guidata a Delia

SABATO 16 NOVEMBRE 2024 – ORE 16,30

Topografia cristiana

Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, Università di Palermo

SABATO 23 NOVEMBRE 2024 – ORE 16,30

La viabilità interna nella Sicilia romana: il caso della Catina-Agrigentum

Marco Sfacteria, Ricercatore in Topografia antica – Università di Messina

SABATO 30 NOVEMBRE 2024 – ORE 16,30

Novità e prospettive di ricerca, tutela e valorizzazione sul tracciato della Via Catina- Thermae e della Via Valeria

Rosa Maria Cucco, Funzionario archeologo – Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo

DOMENICA 1 DICEMBRE 2024 – ORE 9,30

Visita guidata a Sophiana

SABATO 14 DICEMBRE 2024 – ORE 16,30

Viabilità e insediamenti nella Sicilia medievale. La Sicilia interna tra i Nebrodi e gli Erei

Daniela Patti, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, Università degli Studi di Enna “Kore”

VENERDÌ 17 – DOMENICA 19 GENNAIO 2025

Visita guidata a Pompei ed Ercolano

Coordinatore del Corso: Aurelio Burgio

NOTE TECNICHE:

Le lezioni si terranno in presenza presso la Chiesa del Monte in Via Mazzini a Termini Imerese oppure in Live streaming

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

