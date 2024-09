L’olio extra vergine d’oliva delle Madonie fattore di attrazione e volano di sviluppo turistico

“Le Madonie e l’importante ruolo turistico e culturale dell’olio extra vergine d’oliva.” Questo il tema dell’incontro organizzato dall’associazione “L’Ulivo CapoVolto” in sinergia con l’Amministrazione Comunale nella data del 26 settembre presso l’aula consiliare del palazzo di città alle 16.30. “L’ulivo Capovolto” nasce infatti come strumento di promozione culturale, per creare occasioni di formazione e sviluppo nel tempo libero, approfittando delle tante risorse che la città di San Mauro è in grado di offrire.

Per l’occasione San Mauro Castelverde riceverà la visita del Presidente, Michele Sonnessa, del Direttore Generale, Antonio Balenzano e del Coordinatore Regionale, Giosuè Catania, dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Se l’olivicoltura ha rappresentato una attività economica di rilievo da oltre un quarantennio, I’oleoturismo nelle Madonie è un aspetto nuovo ma altrettanto reale ed importante Alla tradizione si è aggiunto un indotto significativo grazie alla crescente domanda di esperienze vissute intorno ad un prodotto naturale, salutare, di elevata e certificata qualità.

L’incontro sarà un importante momento di confronto e programmazione che coinvolgerà le istituzioni e i produttori, insieme a frantoiari e potatori, ma anche i ristoratori e gli operatori turistici chiamati a rispondere insieme alla domanda di un settore, quello turistico imperniato sulla gastronomia e sulla vita rurale, che sempre più va assumendo un ruolo strategico per l’intero territorio. L’ agricoltura e le sue eccellenze rappresentano oggi come non mai una prospettiva di occupazione giovanile e un mondo che è in grado di accogliere insieme alle risorse umane anche una grande quantità di persone interessate a percorsi alternativi a quelli scelti dal grande pubblico. L’ offerta considetta di massa, che ha finora schivato le aree interne, penalizzate in effetti da una obiettiva carenza di vie di comunicazione efficienti, non dovrebbe essere vista come in contrasto con la dimensione esperienziale imperniata attorno alla valorizzazione delle attività tradizionali. I due piani possono benissimo integrarsi e guadagnare effetti positivi in un territorio come quello delle Madonie e di San Mauro Castelverde in particolare, oggi dotato di attrazioni quali la Zip Line e L’ Altalena Gigante di località Convento, nonché di attrattive a breve distanza come le suggestive Gole del Tiberio.

Per partecipare all’incontro è necessario effettuare la prenotazione a mezzo WhatsApp al: +39 335 123 5703

Barbara De Gaetani