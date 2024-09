Vino e Cultura greca: incontro all’azienda bio Casa Grazia sulla Piana di Gela

“La grecità in chiave contemporanea, dall’antica Ghela alla Gela di oggi tra radici e prospettive”, leit motiv di “Un mare di storie, agricoltura, manifattura e anfore nella Gela greca”. Il talk, il primo di un ciclo d’incontri, promosso dalla famiglia Brunetti di Casa Grazia, azienda bio vitivinicola ed olearia sulla Piana di Gela, sulle sponde della Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere, si svolgerà venerdì 27 settembre 2024 alle ore 10,30 nel suggestivo complesso storico-monumentale dell’800 in cui è stata realizzata l’azienda (Strada Vicinale Spina Santa Contrada Passo di Piazza).

Patrocinato dal Comune di Gela, Assessorato alla Cultura, l’incontro metterà a confronto gli esperti che in ambiti diversi, declineranno le tante sfaccettature di una delle colonie più importanti della Magna Grecia nell’Isola. Un excursus storico che, partendo dagli aspetti paesaggistici ed agro-colturali, “racconterà” dell’importanza strategica di Ghela, baricentrica nel Mar Mediterraneo ma anche dell’unicum di peculiarità orografiche di un territorio, ricco di fiumi e di saline, particolarmente vocato all’agricoltura da una parte e, dall’altra, della possibilità di produrre le anfore da trasporto grazie alle cave di argilla. Genius loci per eccellenza dai Greci che la scelsero per espandersi.

Il talk schiude soprattutto ai giovani, in particolare alle scuole del territorio coinvolte, la possibilità di avere uno sguardo universale in grado di leggere l’oggi sotto una luce nuova, attraverso un viaggio affascinante nel tempo lungo circa 2700 anni in un continuo gioco di rimandi tra ieri e oggi: dalla nave greca di Gela al recupero ed alla musealizzazione con la mostra “Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito” alla scoperta delle radici culturali del vino ed alla sua centralità nella vita sociale degli antichi greci.

“Un mare di storie, Agricoltura, manifattura e anfore nella Gela greca” si apre con i saluti di Maria Grazia Brunetti, founder e CEO di Casa Grazia e di Viviana Altamore, Vicesindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di Gela. Sono previsti gli interventi dell’arch. Daniela Vullo, Soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta con “La nave greca di Gela, il recupero e la musealizzazione”, della prof.ssa Grazia Spagnolo, docente di archeologia classica presso l’Università di Messina con “Paesaggio, attività agricola e circolazione di derrate a Gela in età greca”, la prof.ssa Silvana Grasso, scrittrice e grecista di fama internazionale con “Simposio greco (VII-VI sec. a.C) Introspicere per vinum”, l’arch. Ennio Turco, Dirigente responsabile della Sezione beni archeologici, bibliografici archivistici della Soprintendenza di Caltanissetta con “Come rane in uno stagno”. Modererà l’incontro l’arch. Vincenzo Castellana, docente di Design Strategico e direzione creativa di Casa Grazia.