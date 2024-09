Sicurezza e morti sul lavoro: assemblea pubblica a Campofelice di Roccella

“Si può ancora morire di lavoro?” è il titolo di un’assemblea pubblica in programma oggi venerdì 13 settembre a partire dalle 17.30 a Campofelice di Roccella. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Unione dei Giovani di Sinistra (Ugs) – organizzazione giovanile di Sinistra Italiana – assieme a Cgil e Fillea Cgil di Palermo.

In un anno drammatico per le morti sul lavoro nel palermitano – con le cinque vittime nella strage di Casteldaccia – a Campofelice di Roccella hanno perso la vita due operai edili. A febbraio Mario Cirincione, 50 anni, è stato travolto da un muro nel cantiere in cui lavorava. A giugno Giovanni Terrana, 64 anni, è caduto da un ponteggio. Due vittime in pochi mesi che si aggiungono alla lunga lista di caduti sul lavoro in Sicilia e nel resto del Paese.

Nel mese di luglio scorso Sinistra Italiana ha presentato alla Camera un’interrogazione parlamentare, a firma del deputato Francesco Mari e ancora senza risposta, indirizzata al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla morte di Mario Cirincione.

“Occorre una riflessione – scrivono i promotori – su un sistema inefficiente di regole e controlli, sulle tutele dei lavoratori e le condizioni in cui operano ogni giorno, sulla formazione per la sicurezza e le responsabilità, sugli strumenti normativi e le azioni necessarie per fermare una strage continua”.

Di questo si parlerà nel corso della tavola rotonda promossa da Ugs e Cgil. Il luogo scelto ha un alto valore simbolico per la comunità di Campofelice di Roccella: a piazza Caduti sul Lavoro è collocato un cippo commemorativo che ricorda i tre operai morti nel 1982 in un gravissimo incidente all’Acciaieria Afem.

All’assemblea pubblica del 13 settembre parteciperanno il segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto; il segretario provinciale Cgil Francesco Piastra; il segretario provinciale Fillea Piero Ceraulo; Eduardo Costaiola (Spresal Palermo); Riccardo Marotta (Rlst Asso Palermo) e i militanti di Ugs Salvatore Alessandro Ficano e Maria Grazia Li Volsi. Modera l’incontro il giornalista Marcello Longo.