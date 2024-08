A San Martino delle Scale si presenta “TERRANERA. Voci dalle fiamme”, il nuovo docufilm del regista Lorenzo Mercurio

Chi non ricorda la terribile Estate di fuoco in Sicilia di appena dodici mesi fa?

Probabilmente sono in molti ad avere già rimosso dai propri ricordi quell’inferno, in cui ovunque sembrava dominare il sinistro rosseggiare di alte lingue di fuoco, tra le montagne e le case, insieme alle soffocanti e accecanti nubi di fumo giallastro che oscuravano il sole.

Proprio per consolidare la memoria – spesso fin troppo labile – di molti siciliani, “TERRANERA. Voci dalle fiamme” desidera lasciare una traccia concreta di quei giorni drammatici. Non dà delle risposte riguardo alle cause dei disastri causati dal fuoco nel 2023, ma pone delle domande che ciascuno spettatore è tenuto a interiorizzare.

Attraverso le testimonianze di persone che hanno visto e vissuto il dramma di quelle ore, in cui sembrava che il fuoco degli incendi potesse inghiottire ogni cosa, il docufilm percorre in senso orario la catena dei monti che circonda la Conca D’Oro, partendo dalla località di Pioppo, nel territorio di Monreale, per poi giungere fino alla Moarda di Altofonte, dopo aver attraversato San Martino Delle Scale, il monte Cuccio, il Billiemi, il Gallo, il Pellegrino e il Grifone. Nella seconda parte del cortometraggio si darà uno sguardo ai disastri avvenuti nel Luglio e nel Settembre 2023 nell’area delle basse Madonie, tra i territori di Gratteri, Lascari e Cefalù.

«Palermo e le basse Madonie – afferma Mercurio – sono solo uno spaccato di quanto avvenuto in tutta la Sicilia soprattutto nell’Estate 2023, senza dimenticare come la criminalità incendiaria abbia insistito a devastare la nostra isola, praticamente senza soluzione di continuità, fino all’Estate 2024, sfruttando l’eccezionale periodo di siccità che ha reso più semplice devastare migliaia di ettari di territorio».

Dopo un itinerario estivo che ha toccato Palermo, Petralia Sottana, Enna, Gratteri e Alcamo “TERRANERA. Voci dalle fiamme” sarà proiettato anche presso l’abbazia di San Martino Delle Scale (Monreale, PA) la sera di Lunedì 26 Agosto, all’interno dell’evento “Sicilia messa a fuoco” organizzato da Per Esempio Onlus, Libera Palermo, Legambiente Sicilia e Green Community Hub, evento che ha inizio alle ore 19.

Il docufilm è attualmente in nomination al Nebrodi Cinema Doc 2024 per il Premio “Sergio Granata” assegnato al miglior documentario d’inchiesta e per il Premio Speciale “GAL Nebrodi Plu Award 2024”.

Dove: Abbazia di San Martino Delle Scale (Piazza Platani, 11 – 90046 San Martino delle Scale, Monreale, PA)

Quando: Lunedì 26 Agosto, ore 19

Ingresso: libero fino ad esaurimento posti