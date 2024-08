Geraci Siculo, Edizioni Arianna celebra vent’anni: cultura e impegno editoriale nel cuore delle Madonie

La casa editrice Edizioni Arianna ha festeggiato un traguardo significativo, celebrando con gioia e orgoglio i vent’anni di attività nel panorama editoriale siciliano. Nata nel 2004 tra le suggestive vette delle Madonie, Edizioni Arianna si è distinta nel corso degli anni per il suo impegno nel valorizzare la cultura e le tradizioni locali, pubblicando opere che spaziano dalla narrativa alla saggistica, sempre con un occhio di riguardo agli autori siciliani e ai temi legati alla regione.

Le celebrazioni per il ventennale si sono svolte nel comune di Geraci Siculo, nell’arco di due giorni, offrendo momenti di incontro e riflessione sia per i più piccoli che per gli adulti. Il 17 agosto, dalle ore 18,00, alla Villetta SS Trinità al Bevaio, è stato organizzato l’evento Turutun turutun turutun, un pomeriggio dedicato ai bambini e alle bambine, ma anche agli adulti, con letture e animazione curate da Vincenza Montana, che ha saputo coinvolgere i più giovani in un’esperienza di scoperta e divertimento attraverso il mondo dei libri.

Domenica 18 agosto, dalle ore 17,30, in Corso Vittorio Emanuele, ha preso vita la performance “Il filo delle parole”, un evento che ha visto avvicendarsi autori, autrici e diversi testimoni per celebrare la storia e l’impegno della casa editrice madonita. A condurre la performance è stata la stessa editrice, Arianna Attinasi (nella foto), affiancata da Santino Mirabella e Mirella Mascellino, in un susseguirsi di letture e interventi che hanno ripercorso la storia di Edizioni Arianna.

L’editrice Arianna Attinasi ha anche allietato i presenti arricchendo la manifestazione con l’altra sua grande passione, quella per il cantautorato, eseguendo alcune delle sue canzoni e offrendo un momento di condivisione musicale che ha ulteriormente impreziosito l’atmosfera delle celebrazioni.

In occasione di questo importante anniversario, la fondatrice e direttrice editoriale, Arianna Attinasi, ha voluto esprimere la sua gratitudine con una dichiarazione toccante e sentita: “Grazie prima di tutto a mio marito Antonio e alla mia piccola Deianira. Grazie a mia mamma Maria Di Vuono, a mio papà Pietro Attinasi senza i quali tutto questo non ci sarebbe stato, a loro che mi hanno insegnato il valore dello studio, la forza della tenacia e il peso della gentilezza. Grazie ai miei nonni che hanno creduto nella scuola”.

Attinasi ha poi proseguito, ringraziando tutte le persone che hanno sostenuto e accompagnato Edizioni Arianna in questi vent’anni: “Un grazie di cuore va anche agli autori, ai lettori, agli artisti, ai critici, agli amici e agli amministratori che hanno creduto in noi e nel nostro progetto editoriale. Un ringraziamento speciale va al mio caro amico musicista e compositore François Agnello, il cui accompagnamento ha reso questi momenti ancora più memorabili.”

Riflettendo sulle sfide e i successi di questi vent’anni, Attinasi ha dichiarato: “In questi 20 anni ho imparato tanto, ho sentito il peso di ogni gradino salito e per ogni gradino verso l’alto, almeno il doppio mi hanno riportato in basso. Ho incontrato tanti Maestri di cui ho venerato la saggezza a braccetto con l’umiltà.”

Infine, l’editrice ha espresso una visione di speranza e continuità per il futuro: “Non so cosa accadrà in futuro, ma sono certa che, anche questa volta, finita l’ultima pagina di un libro ce ne sarà sempre un’altra da iniziare”.

Edizioni Arianna, con il suo impegno a valorizzare la cultura locale e il suo spirito indomabile, si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la cultura madonita. La casa editrice, forte di vent’anni di esperienza, guarda al futuro con una colpevolezza in più, quella di avere una porta aperta su infinite possibilità, un passo avanti in un cammino che, come la vita stessa, è sempre in divenire.

Salvina Cimino