Le Parole del Cinema: ad Agrigento il master 2024 organizzata dalla “Strada degli Scrittori”

Non c’è cinema senza scrittura. Non c’è immagine senza memoria. La Sicilia, terra di cinema e letteratura, offre un Master di Scrittura nella terra degli antichi greci, di santi ed eretici, di grandi scrittori e poeti che hanno lasciato un segno nella Storia letteraria e civile. Un Master di scrittura, giunto all’ottava edizione, ormai punto di riferimento per appassionati di scrittura, docenti e studenti, poeti e autori emergenti.

Organizzata dalla “Strada degli Scrittori”, diretta da Felice Cavallaro, coordinatore del Master, l’iniziativa è sostenuta da enti pubblici e privati, e richiama ogni anno giovani e meno giovani provenienti da tutt’Italia.

Quest’anno il Master è dedicato alle e si terrà dal 29 agosto al 6 settembre nel cuore della città di Agrigento, a due passi dalla centralissima via Atenea, nella chiesa di San Pietro (spazio culturale Temenos), in via Luigi Pirandello.

Edificata nel Settecento, questa antica chiesa ha ispirato il grande drammaturgo agrigentino in molte pagine autobiografiche e, nello specifico, nella novella “La Madonnina”. Nella casa di fronte al sagrato della chiesa, infatti, ha vissuto la sua infanzia Pirandello, come segnalato da una targa commemorativa: “Luigi Pirandello, Premio Nobel per la Letteratura, fin dalla sua fanciullezza in questa casa nel cuore della vecchia Girgenti sperimentò il dramma dell’uomo e lo trasferì nella letteratura universale”.

Il Master di scrittura “Le parole del Cinema” mette assieme registi, attori, giornalisti e scrittori, che si alterneranno come docenti il lezioni e laboratori di scrittura. Consente di approfondire le tecniche di passaggio dalla scrittura all’immagine, scoprendo il rapporto con la musica, i segreti del montaggio e tutto ciò che ruota attorno alla macchina da presa. Un’offerta di formazione rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza nell’ambito della scrittura creativa.

Dopo le lezioni e i laboratori, la sede del Master diventa anche spazio culturale ed artistico. La navata dell’antica chiesa di San Pietro, la sera, diventerà una sala cinematografica per il “Festival del Cinema” aperto a tutti. Occasione di incontri, conversazioni, proiezioni e talk per una riflessione su cinema e letteratura.

Non mancheranno le occasioni di incontro con altre “piazze” del territorio. I “Ciceroni d’Autore” accompagneranno docenti e allievi del Master lungo il percorso turistico-culturale. Le escursioni lungo le tappe della “Strada degli Scrittori” consentiranno di conoscere città e paesi dei grandi autori nati e vissuti in questo triangolo di Sicilia. E quindi le visite nei luoghi pirandelliani, nella Vigàta di Andrea Camilleri, a Porto Empedocle, nella Regalpetra di Leonardo Sciascia, a Racalmuto, nella terra del Gattopardo, tra Palma di Montechiaro e Santa Margherita Bèlice, nella Favara di Antonio Russello o nella Caltanissetta di Rosso di San Secondo.

Luoghi e parole. Immagini e memoria. Il tutto raccontato da protagonisti che hanno contribuito a scrivere la storia del cinema attraverso il loro profondo legame con l’Arte cinematografica.

Prevista la partecipazione di un massimo di 100 iscritti con posto riservato in sala. Sarà attivata anche una versione on line per quanti sceglieranno di iscriversi e partecipare in streaming. La selezione dei partecipanti in sala avverrà prioritariamente in base alla data di ricezione della scheda di iscrizione, corredata dal versamento del contributo previsto. Chiunque desideri partecipare, dovrà provvedere all’atto dell’iscrizione a versare € 95, come contributo alle spese di segreteria. Tale quota dovrà poi essere integrata per differenza a seconda dell’inserimento tra i partecipanti in sala o tra quelli in streaming. Posti riservati agli eventi serali per gli iscritti al Master. A fine sarà rilasciato, a ciascun iscritto presente o con partecipazione on-line, un attestato di partecipazione.