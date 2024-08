Gangi in festa per chi ha comprato casa a 1 euro

Gangi in festa, per il secondo anno consecutivo, per i suoi testimonial nel mondo coloro che hanno comprato un immobile grazie all’iniziativa “case a 1 euro”. Per loro il comune di Gangi ha promosso ed organizzato l’evento “Sei parte di Noi”.

Un appuntamento molto partecipato con 50 proprietari di case arrivati da tutto il mondo, da Argentina, Germania, Francia, Belgio ma anche tanti gli italiani. Ad accoglierli, nelle sale nobili di palazzo Bongiorno, il sindaco Giuseppe Ferrarello e il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi. Un incontro ancora una volta carico di emozione e affetto dove è stato presentato anche l’accordo con la società milanese “Destination Italia”, un tour operator in grado di realizzare prodotti turistici da destinare ai mercati nazionali ed internazionali. Un team di esperti che creerà attrattori turistici locali fruibili e commercializzabili lungo itinerari meno conosciuti ed ha tra le progettualità anche quella di realizzare un’ospitalità diffusa per offrire una destinazione d’uso alternativa ed economicamente sostenibile per gli immobili recuperati e ristrutturati con il progetto “Case a 1 euro”.

A parlare del progetto per Destination Italia Tony Cirnigliario, Regional manager Sicilia per Destination Italia Group e Serena Genvose Local Expert Siracusa. In Collegamento anche Dina Ravera presidente di Destination Italia Group.

La cerimonia è stata condotta dal giornalista Ivan Mocciaro. Al termine gli “illustri gangitani” sono stati ospitati nei locali del caffè letterario di palazzo Sgadari, a seguire in piazza del Popolo lo spettacolo musicale MarNostrum Ensemble e la proclamazione di “Agnuni Binidittu” scritta da Santo Scarpello, musiche del maestro Filippo Paternò come inno ufficiale della città di Gangi.

“Per il secondo anno abbiamo voluto promuovere questo evento – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – oramai chi ha preso casa a Gangi è diventato per noi un cittadino a tutti gli effetti, è risaputo che la nostra comunità è inclusiva, una grande famiglia . L’evento è stato l’occasione per presentare il protocollo d’intesa con la società Destination Italia un tour operator internazionale che propone destinazioni turistiche creando prodotti e attrattive, un’ottima opportunità per i nostri operatori del settore ma anche per chi ha preso casa a 1 euro e vuole locarla nei periodi che non la fruisce”.