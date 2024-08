Notti di BCsicilia: Alia, si presenta libro “I Signori dell’acqua” di Francesco Teriaca

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si presenta domenica 4 agosto 2024 alle ore 18.30 presso il Museo Civico di Alia il libro “I Signori dell’acqua” di Francesco Teriaca. Dopo i saluti di Antonino Guccione, Sindaco di Alia, e di Lucia Paola Miceli, Assessore ai Beni Culturali è prevista la presentazione di Elisa Chimento, Presidente della Sede di BCsicilia di Alia. Letture a cura di Vilma Vannetti, Docente di lingue. Sarà presente l’Autore. L’iniziativa è promossa da BCsicilia in collaborazione con il Comune di Alia. A seguire aperitivo al tramonto e intrattenimento musicale con il duo Enneagon.

Il libro. Negli anni Ottanta a Palermo si è scatenata quella che dagli storici è stata definita la seconda guerra di mafia. Solo nel 1982 i morti ammazzati nel capoluogo dell’Isola furono più di duecento. Quegli anni diedero anche vita a un filone investigativo particolarissimo relativo alla connessione mafia, politica, appalti. Un segmento importante della vita socio-economica della città, che diede luogo alla stagione dei grandi appalti che in un intreccio particolare coinvolgeva uomini delle istituzioni, mafiosi e imprenditori. A questo nuovo filone lavora Francesco Albanese un maresciallo dei carabinieri in servizio alla caserma Carini di Palermo, il quale, con metodi non ortodossi e per questo innovativi, riesce a trovare il fil rouge che lega politica, affari e il lucroso mondo degli appalti edili. Un’indagine difficilissima tra agguati, colpi di scena ed efferati delitti, che andrà a disarticolare le cosche mafiose che andranno successivamente a giudizio nel maxi processo del 1986. Sullo sfondo una città coprotagonista della storia in trasformazione ma che non sa ancora di vivere i prodromi di quell’entusiasmante avventura politica che sarà definita la primavera di Palermo, in cui forze dell’ordine, magistratura e istituzioni si scoprono finalmente uniti nella ritrovata coscienza volta a perseguire giustizia e legalità.

L’autore. Francesco Teriaca è nato ad Alia. Allievo degli storici Francesco Renda e Paolo Viola, a Palermo ha completato i suoi studi universitari nel campo delle scienze politiche e della storia contemporanea. È dirigente del Comune di Palermo presso cui ha ricoperto incarichi in diversi settori dell’Amministrazione. Appassionato di storia e cultura immateriale, coltiva interessi vari in campo artistico e letterario, prediligendo la ricostruzione storica di ambito siciliano. Tra le sue opere, i saggi Per la sicurezza della Città. Un secolo di storia del Corpo di Polizia municipale di Palermo (2008) e Le arti e i mestieri edili a Palermo dalle antiche corporazioni alle maestranze comunali (2018). Per la narrativa a sfondo storico, il romanzo Croce di Pietra (2018), è il primo di una trilogia che comprende due sequel pubblicati da Edizioni Ex Libris, Fontanamurata (2019) e I Costanza (2022). Per la collana “La biblioteca ideale” di Edizioni Ex Libris, ha pubblicato anche il romanzo storico Je suis Ducrot (2019) liberamente ispirato alla vita di Vittorio Ducrot. Con I segreti del lago del Principe (2021) e Delitto alla Gurfa (2023), ha inaugurato un nuovo filone letterario giallo-poliziesco, sempre a sfondo storico e di ambientazione siciliana. Il romanzo storico I Signori dell’Acqua si colloca fra i gialli polizieschi d’inchiesta, in cui le indagini, liberamente ispirate a fatti reali, sono volte a scoprire l’intreccio mafia-politica-affari negli appalti pubblici nella città di Palermo.