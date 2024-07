L’universo dei “Giochi da Tavolo” non è solo un mondo per bambini!

Vi ricordate quando da piccoli, magari durante le feste, insieme a parenti e cuginetti vi ritrovavate attorno ad un tavolo a giocare a quei giochi detti di società? Sicuramente tra questi non potevano mancare Monopoly e Risiko, a cui tutti avremo fatto decine e decine di partite, ma sapete che da allora sono usciti migliaia e migliaia di giochi da tavolo? No non sto parlando di Cluedo o Scarabeo, sto parlando di giochi la cui struttura non è sicuramente legata ad un lancio di dadi.

Un po’ di storia

I giochi da tavolo hanno una storia antichissima, sapevate che già gli antichi Egizi giocavano? Nelle tombe fu ritrovato un gioco chiamato Senet di cui tutt’oggi non si conoscono bene le regole originali, molto probabilmente vista l’estetica doveva essere simile agli scacchi. Insomma, già i nostri antenati amavano giocare.

Negli anni il gioco da tavolo si è evoluto, sono arrivati il famoso Monopoly uno dei giochi più venduti al mondo, Risiko, Hotel, Cluedo, Scarabeo, a cui tutti una volta nella vita abbiamo giocato, ma, superata l’età infantile, abbiamo preso quelle scatole e le abbiamo chiuse in cantina. Stanchi magari di ritrovarci sempre a fare le stesse monotone partite. E se vi dicessi che oggi il mondo dei giochi da tavolo è un mondo totalmente diverso da quello che avete lasciato? Che comprende titoli per tutti i gusti?

Non ci sono più solo tabelloni, dove la meccanica principale è lanciare un dado e muovere una pedina, il famoso gioco dell’oca per fare un esempio, ma ci sono meccaniche così complesse da non essere proposte a un bambino?

Giochi per tutti

Si, perché la maggior parte delle volte, un adulto che si trova davanti un gioco da tavolo commenta dicendo: “È per bambini!”, ma vi sfido a provare a leggere il regolamento di alcuni giochi, vi posso assicurare che non riuscirete a spiegarlo ad un bambino. Si, perché il pubblico a cui certi editori si rivolgono non è sicuramente un pubblico di piccini ma è un pubblico adulto che ama ancora tutt’oggi sviluppare le proprie capacità cognitive in questo modo. La sfida intellettuale che si crea al tavolo è una delle cose più piacevoli che portano ad avvicinarsi a questo mondo. Alcuni giochi hanno regolamenti lunghi e complessi bisognerà armarsi di molta pazienza per ascoltare la spiegazione delle regole.

La serenità e la gioia di passare una serata con gli amici tra una chiacchiera e un gioco da tavolo è un modo per socializzare e comunque allentare dallo stress delle giornate lavorative, tenendo comunque il cervello in allenamento e giovane.

Il gioco da tavolo moderno risponde a tutte le esigenze: a chi ama i deduttivi, i giochi di logica, quelli strategici, insomma c’è n’è per tutti i gusti! Da bambina per me, che sono figlia unica, i giochi da tavolo rimanevano a prendere polvere fino all’arrivo di amici o cugini, con i giochi da tavolo di oggi non ci sarebbero stati problemi visto che molti di essi comprendono anche la modalità in solitario.

Insomma il gioco da tavolo non è più un mondo solo per bambini è un universo ormai aperto a tutti, con questa mia rubrica vi porterò alla scoperta dei giochi moderni scopriremo tutte le caratteristiche che li rendono tali, vi introdurrò alle meccaniche nuove, agli autori, alle categorie. Perché come disse lo scrittore George Bernard Shaw “L’uomo non smette di giocare perché invecchia ma invecchia perché smette di giocare”.

L’Atipica Nerd