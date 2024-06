Verbumcaudo, “La raccolta del grano negata” e siccità, a Polizzi Generosa un incontro con i lavoratori del settore per affrontare insieme il problema

Le alte temperature e la siccità hanno compromesso la campagna cerealicola a Verbumcaudo, il bene confiscato alla mafia dal giudice Giovanni Falcone e oggi restituito alla collettività che ogni estate celebra il momento della raccolta del grano con una giornata di festa che coinvolge l’intera comunità.

Quest’anno nessuna mietitrebbia solcherà i terreni assolati del fondo madonita, rigenerato e coltivato da una cooperativa di giovani del territorio. Una crisi che colpisce da vicino non solo la Cooperativa Sociale Verbumcaudo, ma l’intero comparto agricolo e zootecnico del territorio siciliano, insieme all’indotto che si occupa della trasformazione dei prodotti che in queste ore sta facendo i conti con le disastrose conseguenze dell’emergenza climatica.

Ecco perché giovedì 27 giugno alle ore 17:30, presso Entroterra, l’Emporio Biologico Verbumcaudo (via Giuseppe Garibaldi 42) a Polizzi Generosa, l’incontro “La raccolta del grano negata – Gli effetti del cambiamento climatico sul comparto agricolo e zootecnico siciliano”, organizzato in collaborazione dalla Cooperativa Sociale Verbumcaudo, dalla Diocesi di Cefalù e da Confcooperative Sicilia – Sede territoriale di Palermo, vuole essere un momento per dialogare collettivamente dei bisogni della comunità di contadini e allevatori che lavorano con amore queste terre: un appuntamento per rafforzare reti, parlare di cura e di mutuo aiuto, ma soprattutto di strategie di intervento immediato e di lungo termine per affrontare insieme un problema che attanaglia l’intero comparto agricolo e agroalimentare.

PROGRAMMA

Ore 17:00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 17:30 – Incontro con gli agricoltori “Gli artefici della Cura del creato”

Saluti istituzionali

Gandolfo Librizzi, Presidente Assemblea dei Sindaci Consorzio Madonita per la legalità e lo Sviluppo

Apertura dei lavori e moderazione

Luca Li Vecchi, Presidente della cooperativa “Verbumcaudo”

Intervengono

Gaetano Mancini, Presidente Confcooperative Sicilia

Vincenzo Valenti, Agronomo consulente della cooperativa Verbumcaudo

Vincenzo Pisa, Presidente della cooperativa Rinascita

Giuseppe Giaimo, Presidente Condotta Slow Food Madonie

Tiziana Albanese, Presidente della Consulta delle Madonie

Leonardo Gennaro, Presidente BCC delle Madonie

Graziano Scardino, Presidente CIA Sicilia e delegato Agrinsieme

Salvatore Cocina, Dirigente Generale Protezione Civile Siciliana e Coordinatore cabina di regia per l’emergenza idrica

Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento dell’Agricoltura e Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza idrica in agricoltura e zootecnia

Conclude

S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù e Presidente Commissione Regionale per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato

Ore 19:30 – Degustazione dei prodotti provenienti dalle terre confiscate del fondo Verbumcaudo