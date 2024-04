Si presenta alla galleria LI.AR.T a Palermo il volume “Nove per Nove” Poesie di Tommaso Romano e dipinti di Togo

Il 26 Aprile alle ore 17,30, alla galleria LI.AR.T, in via Giotto, 84 a Palermo, avrà luogo la mostra personale e la presentazione del testo “Nove per Nove – Poesie di Tommaso Romano e dipinti di Togo”, con prefazione del noto poeta Guido Oldani, edizione Ex Libris. L’evento – voluto dalla prestigiosa Accademia di Sicilia – avrà come obiettivo primario quello di mettere in luce sia la parola viva del poeta Tommaso Romano, sia evidenziare i colori le forme, le profondità introspettive del Maestro Togo. Un connubio emblematico che diviene tappeto musivo di straordinaria efficacia capace di vantare come cornice l’Arte, quella autenticamente libera, vera, disinteressata la quale, per questo, diviene pneuma vivificante. L’attrice Stefania Blandeburgo condurrà l’evento culturale curato dagli accademici di Sicilia Maria Patrizia Allotta, Umberto Palma, Mario Pecoraro e da Vito Mauro. Sarà Massimiliano Reggiani a introdurre i relatori Aldo Gerbino e Tanino Bonifacio, tutti critici d’arte di qualità devoti all’armonia, allo stile e alla bellezza. Il Maestro Francesco Maria Martorana seguirà brani alla chitarra classica.