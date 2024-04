Sciara, Don Leoluca Pasqua: “il perdono ci fa stare bene, ha il potere di guarire il cuore”

Presentato a Sciara il nuovo libro di Don Leoluca Pasqua, edito dalla casa editrice “Il pozzo di Giacobbe”.

Si chiama ” Il perdono guarisce”, la nuova opera del sacerdote palermitano, già autore di diversi testi, nonchè padre spirituale nel Seminario Arcivescovile “San Mamiliano” e Delegato episcopale dell’Ordo Virginum.

Il libro è stato presentato anche a Sciara giorni addietro, in occasione del giovedì, giorno dedicato come di consueto all’Adorazione Eucaristica. Il libro, aiuta a riscoprire la bellezza e la necessità del sacramento del perdono come esperienza qualificante del proprio cammino di fede. “Il perdono – ha affermato don Leoluca – ci fa stare bene, è come se fosse una persona che viene a noi liberata dai lacci del male. Il perdono ha il potere di guarire il nostro cuore, Lì, dove siamo disposti a perdonare, le relazioni iniziano ad aggiustarsi, dove invece portiamo raconre, esso si ammala. Non dimentichiamoci una cosa – conclude – la forza di perdonare possiamo riceverla solo se sperimentiamo il perdono di Dio”.

Sono tempi difficili per il mondo, l’uomo ha infatti perso la coscienza del peccato, non esiste quasi più quel confine tra: “peccato” e “non peccato”. Ecco dunque che il perdono è inteso come un percorso che serve all’uomo a comprendere che la misericordia di Dio ha il potere di trasformare la vita delle persone.

Il servizio