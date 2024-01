In distribuzione gratuita le mappe turistiche della Provincia di Palermo

La Città Metropolitana di Palermo rende noto che presso la Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali sono state ristampate le mappe turistiche della Città di Palermo e dei Siti Turistici più importanti del territorio metropolitano. Le mappe, sia nella versione pieghevole che in blocchi a strappo, sono in distribuzione gratuita e possono essere ritirate presso i due uffici di informazione turistica dell’Ente ubicati rispettivamente all’aeroporto Falcone e Borsellino tel. 091.591698, e in via Principe di Belmonte 92, tel. 091.585172. Le strutture ricettive regolarmente classificate potranno invece ritirare le mappe turistiche presso la Direzione sita in via Roma 19, II° piano, ex Palazzo delle Ferrovie. All’interno delle mappe sono presenti alcune fotografie di cittadini fotoamatori che hanno aderito al bando (ancora aperto per chi fosse interessato). “La fotografia come fonte di ispirazione per potenziali visitatori” indetto dalla suddetta Amministrazione e pubblicato sul Portale Turistico dell’Ente lo scorso Ottobre 2018. Si tratta di un invito ai fotoamatori di Palermo e provincia ad inviare fotografie al fine di promuovere, mediante un progetto di marketing collaborativo tra pubblica amministrazione e cittadini, il proprio territorio. Le foto selezionate riguardanti il comprensorio madonita sono: La cassata di B. Ferruzza, Piano Battaglia di R. Gulino, La zipline di G. Nicolosi, Petralia Sottana di T. Di Prima.