A Cefalù gli studenti dell’IISS “Jacopo del Duca” sfidano l’intellingeza Artificiale

Siamo gli studenti dell’IISS Jacopo del Duca di Cefalù. Da lunedì a venerdì viviamo la scuola in modo diverso. Niente spiegazioni e nemmeno interrogazioni. Ogni classe è diventata una squadra. Ci stiamo sfidando a suon di gare per vedere alla fine la squadra che vincerà. Ogni giorno lo abbiamo dedicato ad un tema: Donna, Legalità, Ambiente, Bullismo e Amicizia. Ogni giorno ogni squadra con l’Intelligenza artificiale prepara una tesi, un racconto, un power point, una canzone sul tema del giorno.

A valutarli i docenti che stilano classifiche e assegnano punti. Alle 9:00 ogni classe mette un TG autogestito sul proprio profilo Instagram e alle 10:00 alla porta della propria Aula uno studente da vita ad una Statua vivente sempre sul tema del giorno. A fine giornata ogni squadra pubblica un breve spot in video sulla tematica quotidiana. L’attività va avanti nel pomeriggio coinvolgendo anche i nostri genitori.

Lunedì un genitore per ogni squadra ha recitato una poesia sulla donna e sono finiti in un video. Ieri pomeriggio per ogni squadra un genitore ha presentato un amico di famiglia: cane, gatto o coniglio. Per domani giornata dedicata al Bullismo tutti gli studenti entreremo a scuola con il nastro adesivo sulla bocca. E’ un modo per richiamare l’attenzione sui bullizzati cui spesso viene impedito di parlare. Se volete ci potete venire a trovare a scuola in via Pietragrossa a Cefalù.