“Dolcemente Castelbuono”, la cittadina madonita si prepara a diventare un’oasi di delizie gastronomiche

Dolcemente Castelbuono, l’evento che celebra l’incanto del Natale, sta per regalare un secondo weekend di emozioni indimenticabili! Sabato 16 e Domenica 17, il paese si trasformerà in un’oasi di delizie gastronomiche, spettacoli coinvolgenti e intrattenimento per tutta la famiglia.

Il percorso gastronomico in Via Sant’Anna aprirà le sue porte nel pomeriggio di Sabato 16, ma è consigliabile a chi ne ha la possibilità di arrivare già nella mattinata per godersi le bellezze del paesaggio. All’Ufficio Postale di Babbo Natale, i bambini potranno scrivere e spedire la loro letterina al generoso uomo vestito di rosso, grazie all’aiuto degli elfi e delle renne che regaleranno caramelle e offriranno servizio di truccabimbi. Nel frattempo, i genitori potranno deliziarsi con una tisana, una cioccolata calda o un vin brûlé, accompagnati in omaggio da erbe aromatiche delle Madonie, grazie alla sinergia con IDIMED.

L’area sarà arricchita da stand vari e gustosi: panettoni artigianali, crêpes, waffles, pan cakes, cannoli siciliani, sfoglio madonita, torrone, sfince di San Giuseppe, taralli, buccellati, miele, cioccolata di Modica, confetture, antiche bibite siciliane, birra artigianale e diverse opzioni di street food per pranzi e cene a passeggio nel centro. Un’interessante sorpresa sarà la presenza del dispettoso Grinch in tenuta natalizia! In piazza Castello una grande area gonfiabili per i bambini.

Alle 18.00 presso il Cineteatro Astra, all’interno della rassegna Castelbuono Jazz Winter, si terrà un concerto straordinario di Ruggero Mascellino.

Domenica 17, l’apertura già alle 10.00 darà il via a una giornata ricca di eventi. Alle 11.00, la banda Giuseppe Verdi si esibirà per le vie del paese, seguita alle 15.00 dalla degustazione gratuita della tipica Testa di Turco e da zampognari che creeranno l’atmosfera natalizia insieme ad elfi, renne e il tanto atteso Babbo Natale per una foto ricordo.

Alle 15.30 si terrà un coinvolgente raduno di tamburi con i gruppi di Corleone, Ss. Maria del Balzo, Ficarazzi e Terrasini. Alle 17.00 in Piazza Margherita, uno spettacolo circense intitolato “Ci Vuole Calma” intratterrà adulti e bambini. Alle 18.00 al Cineteatro Astra, lo spettacolo “L’Ultimo Uomo sulla Terra” di Chris Clun chiuderà il weekend in bellezza.

Non mancate di essere parte di questo straordinario weekend di Dolcemente Castelbuono! Venite a gustare, a divertirvi e a creare ricordi magici!

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, visitate il sito ufficiale www.dolcementecastelbuono.it o contattateci al 347 7017847 (solo whatsapp).