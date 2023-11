Misilmeri, il Gruppo Arkeotrekking di BCsicilia presente alla Festa dell’Albero

All’iniziativa “La Festa dell’Albero” voluta dall’Amministrazione comunale di Misilmeri ha visto la partecipazione del Gruppo Arkeotrekking BCsicilia che ha guidato i ragazzi delle classi IV e V della Scuola elementare Traina in alcune vie del territorio misilmerese fino a Piazza Cosmo Guastella. I componenti del gruppo di escursionisti misilmeresi, Angelo Vincitore, Stefano Vitrano, Giuseppe Bonanno hanno voluto trasmettere ai ragazzi le loro esperienze: “Un appuntamento a cui non abbiamo voluto mancare – si legge nel comunicato dell’Associazione – significativo anche l’avere spiegato la relazione emotiva e rispettosa nel rapporto con la natura. Raccontare le nostre esperienze, mostrare l’equipaggiamento che abbiamo nelle nostre escursioni, spiegare cosa si intende per Sos e come mandarlo, sono stati questi i momenti salienti dell’iniziativa”. Il ruolo dei volontari dell’Arkeotrekking BCsicilia assume un valore prezioso in caso di emergenze, vere e proprie sentinelle dell’ambiente

“Nel rapporto di noi escursionisti e la natura – spiegano – ci definiamo custodi. In quanto, avvertiamo le autorità competenti in caso di avvistamento di incendi, avvisiamo il Centro Recupero Fauna Selvatica Bosco di Ficuzza nel caso vediamo degli animali in difficoltà o feriti”. L’associazione ha una lungo elenco di escursioni in varie aree del territorio: Misilmeri, Madonie, Peloritani, Monti Sicani. “Un mix di esperienze che va dai fiume, alle colline, allo studio delle rocce, avvistamenti di animali, la percorrenza di antichi sentieri e di cammini storici, la scoperta di siti archeologici”.