“Nata a Quarant’anni”: pubblicato il libro autobiografico di Giusy Musso

“Nata a Quarant’anni” è un libro autobiografico di storia vera dell’autrice Giusy Musso. Una storia che si è sviluppata in una Sicilia che, all’epoca, respirava aria del medioevo, stile “Baronessa di Carini”, pur riferendosi agli anni recenti. In una Carini dove il Gotha di autorità retrò le rendono una vita infernale da cui esce vittoriosa dopo una lunga lotta in cui rischia la propria vita, avvolta in un dramma psicofisico, “senza alcuna colpa”.

L’autrice ha sfiorato la follia e il suicidio, ha rischiato l’omicidio perché si è rifiutata di piegarsi alle minacce. Ma grazie alla sua forza interiore e al suo coraggio e al suo carattere combattivo, probabilmente, ereditato da qualche avo o ava, oppure generato dall’esigenza di “schizzare” fuori dall’inferno che l’avrebbe portata al baratro, le hanno permesso di rinascere a Quarant’anni.

Un esempio di virtù nella vita di tutti i giorni, per quelle donne che, giornalmente, vivono gli stessi drammi.

Oggi, l’autrice è un’imprenditrice piena di iniziative e pronta a collaborare e a testimoniare, con forza, per risolvere la giusta causa delle donne che subiscono violenze.

Il suo primo libro sarà presente a Roma al Dima Book Festival, dal 1° al 31 ottobre, in via della Bufalotta, 548, la fiera più lunga d’Europa, presso lo stand delle case editrici Terre Sommerse e Editrice Brigantia. Disponibile anche presso l’ufficio dell’autrice, B&B “La casa di Evita” in via Roma 1b, Carini, sugli store on-line e sul sito di Terre Sommerse.