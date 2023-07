Termini Imerese,  raccolta differenziata: da oggi primo luglio obbligatorio l’uso dei mastelli dotati di microchip

A partire da oggi, sabato primo luglio, prende il via a Termini Imerese il sistema intelligente di raccolta rifiuti che prevede l’obbligo d’uso dei mastelli di ultima generazione distribuiti di recente. Si tratta di mastelli interattivi, dotati di microchip, che consentiranno agli operatori Dusty di gestire al meglio la raccolta e di identificare la corretta esposizione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche, come da calendario.

Un passo questo, che ha l’obiettivo di portare la percentuale della raccolta differenziata ad un livello superiore, come spiega il Direttore dell’Unità Territoriale Giovanni D’Angelo: “Al momento la percentuale è del 55%, ma si può fare sicuramente meglio. Questo nuovo sistema sarà di grande d’aiuto, ma come sempre sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini sulla quale confidiamo”.

I nuovi mastelli, grazie al microchip, interagiscono con i lettori a disposizione degli operatori Dusty, che in questo modo potranno verificare in tempo reale il corretto conferimento. Spia verde accesa, rifiuto da ritirare, spia rossa, la comunicazione del non corretto conferimento passa direttamente attraverso la Rete al fine di gestire le segnalazioni e le eventuali sanzioni a cura della Polizia Municipale.

A questa fase di raccolta differenziata è legata anche una premialità. I cittadini che utilizzeranno correttamente i mastelli otterranno infatti una riduzione percentuale della quota variabile della TARI.

Al momento oltre il 90% della popolazione di Termini Imerese ha ritirato i mastelli utili per la nuova raccolta, rimane dunque una percentuale della cittadinanza che dovrà attendere il rinnovo della fornitura, cosa che dovrebbe accadere nei prossimi giorni. Al fine di evitare le multe, chi fosse sprovvisto di mastello, è invitato a recarsi negli uffici comunali di via Marconi, 1 e segnalare la propria posizione, in maniera tale da ottenere l’esenzione dalla multa e potere comunque conferire come da calendario.

In concomitanza con l’avvio di questo nuovo sistema di raccolta, il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, con un’ordinanza che avrà valore a partire da sabato, ha disposto l’obbligo del corretto conferimento su tutto il territorio comunale e relative sanzioni in caso di violazioni. Il sindaco Terranova ha inoltre disposto l’operatività delle Guardie Ambientali, che faranno un monitoraggio sul territorio per verificare il corretto conferimento e che si occuperanno della segnalazione di eventuali violazioni.