Termini Imerese, si conclude venerdì 23 il ciclo di lezioni promosso dall’Università popolare

Si conclude venerdì 23 giugno 2023 il ciclo di lezioni dei corsi promossi dall’Università Popolare Termini Imerese in collaborazione con BCsicilia. Due le lezioni conclusivi con inizio alle ore 16,30. Per il percorso di studio “La preistoria della Sicilia nel contesto del Mediterraneo e dell’Africa”, corso tenuto da Angelo Vintaloro, il tema affrontato sarà “L’età del ferro e la religiosità dei popoli primitivi della Sicilia” per “Il paranormale e la parapsicologia”, che avrà come docente Giovanni Iannuzzo il titolo dell’incontro sarà “Il paranormale e la natura dell’uomo”. La presentazione è a cura di Alfonso Lo Cascio. Le lezioni, avranno la durata di un’ora, e si terranno in via Bevuto, 29 a Termini Imerese, in presenza e online, dalle 16,30 alle 18,30. Alla fine del ciclo di lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it.