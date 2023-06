Giornate Europee dell’Archeologia. 15 appuntamenti targati BCsicilia: visite guidate, escursioni, conferenze, presentazioni di libri

Visite guidate, escursioni, conferenze, presentazioni di libri. Sono 15 gli appuntamenti promossi da BCsicilia per le “Giornate Europee dell’Archeologia” 2023 che si terranno dal 16 al 18 giugno, in tutto il vecchio continente, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione, e che in Italia hanno il patrocinio del Ministero della Cultura. Iniziative in giro per tutta l’isola: da Partinico a Riesi, da Bagheria ad Agira, da Castronovo di Sicilia a Ficarra. Si andrà alla scoperta di grotte preistoriche e antichi borghi, si parlerà di rinvenimenti archeologici subacquei e degli oggetti del quotidiano da conservare per preservare la memoria, si potranno ammirare albe e tramonti solstiziali, visitare ipogei e necropoli, passeggiare tra antichi quartieri dal passato autorevole, partecipare a archeo escursioni alla scoperta del megalitismo dell’entroterra siciliano e prendere parte a presentazioni di libri che parlano della civiltà del sole in Sicilia e della rivoluzione degli antichi popoli del mare.

Una bellissima occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico della Sicilia, all’interno di una prestigiosa iniziativa di respiro europeo a cui aderiscono più di 30 paesi.

Gli appuntamenti di BCsicilia per le Giornate Europee dell’Archeologia:

Iniziative

Venerdì 16 Giugno

Riesi

Riesi sotterranea: visita guidata a grotte e ipogei del nucleo urbano

Castronovo di Sicilia

Tra Preistoria e Medioevo. Tracce archeologiche dell’antico borgo

Marianopoli

Visita guidata al Museo archeologico

Riesi

Presentazione del libro “Civiltà del sole in Sicilia. Indicatori solstiziali ed equinoziali di presumibile epoca preistorica”

Sabato 17 Giugno

Riesi

Alba solstiziale alle “Forche di Castellazzo”

Alia

“Sulle orme dei Giganti”. Alla scoperta del Megalitismo dell’entroterra siciliano

Archeo-passeggiata Menhir pizzo della Madonna – Tholos della Gurfa

Partinico

Conferenza: Il quotidiano raccontato tra archeologia e antropologia

Riesi

Tramonto solstiziale nel sito di Costa di Mandorla

Santa Flavia

Conferenza: Rinvenimenti archeologici nelle acque tra Capo Zafferano e Cefalù

Domenica 18 Giugno

Bagheria

Alla scoperta dell’antica Solunto. Visita guidata alla necropoli e alla città alta

Termini Imerese

Sulle tracce di Terravecchia: l’antico quartiere distrutto nel XVI sec.

Ficarra

Nel regno di Thea: visita guidata alla Grotta San Teodoro di Acquedolci

Agira

Visita guidata al Quartiere arabo delle Rocche

Riesi

Presentazione del libro “Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare”

Monreale

Le pietre perforate di Monte Arcivocalotto: visita guidata all’indicatore astronomico di epoca preistorica

