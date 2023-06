Termini Imerese, bando per la vendita dell’ex Blutec, Tamajo: “Passo importante per dare nuova vita allo stabilimento”

«La pubblicazione del bando per la vendita dell’ex stabilimento Blutec di Termini Imerese è un’ottima notizia per la Sicilia. Da mesi lavoriamo senza sosta con il presidente della Regione Schifani e in sinergia con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, per fare in modo che la fabbrica, oramai chiusa da anni, possa avere una nuova vita. Questo, quindi, è un primo passo importante, dopo gli anni bui che hanno messo in ginocchio la zona industriale, la popolazione di Termini Imerese e gli operai dell’ex Fiat. Una vertenza ormai antica sulla quale si deve lavorare uniti. Un ringraziamento particolare va al ministro Urso, che dimostra ancora di aver dato massima priorità ai problemi della Sicilia». Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando la pubblicazione del bando per la vendita dell’ex Blutec di Termini Imerese.