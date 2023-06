Alia. È questa la spettacolare tomba del re Minosse? Video della BBC inglese sulle Grotte della Gurfa

E’ stato pubblicato in questi giorni sul canale televisivo inglese BBC-REEL un video documentario di circa 4 minuti girato lo scorso anno alla Gurfa di Alia, fra l’11 ed il 17 dicembre, dalla Pomona Pictures. Il suggestivo titolo del reportage tradotto in italiano è questo: “Is this the spectacular tomb of king Minos?/ È questa la spettacolare tomba del re Minosse? Le Grotte della Gurfa sono uno straordinario esempio di architettura rupestre scavate in una rupe di arenaria. Questa spettacolare cavità è la più grande tomba ad alveare del Mediterraneo e custodisce un segreto. Era la spettacolare tomba del re Minosse? Era usato come una gigantesca meridiana o semplicemente come un granaio?”.

A più voci è stato affrontato il tema, pur nei ristretti tempi televisivi di estrema sintesi, dando voce alle varie posizioni esposte da Andrea Orlando, archeoastronomo e presidente dell’Istituto di Archeoastronomia Siciliana (IAS), da Monica Chiovaro, archeologa della Soprintendenza BCA di Palermo e da Carmelo Montagna, architetto e storico dell’arte che da decenni si occupa di studi sul sito.

Il nucleo centrale de dibattito ancora in corso è incentrato sull’evidenza monumentale degli ipogei della Gurfa, di straordinario interesse storico-artistico ed ambientale; testimonianza fascinosa millenaria, anche per l’enigmatica perdita della sua stessa memoria storica, in particolare per l’ambiente campaniforme, con Oculus di sommità, che è il più vasto del Mediterraneo.

In attesa di scavi archeologici sistematici e datazioni scientifiche dei supporti ancora presenti, che tardano ad arrivare, lo stato degli studi e le risposte “ufficiali” alle domande “originarie’” che il sito pone continuano ad essere variegate: da “fossa granaria medievale” variamente riadattata in seguito (per la Soprintendenza ai Beni Culturali competente e per alcuni studiosi), a “fornace a riverbero per la calce” (per A. Messina), a “tempio protostorico” (per un nutrito altro gruppo di studiosi fra i quali Carmelo Montagna), mentre lo stesso Assessorato BB.CC.AA. della Regione Siciliana certifica, con il Decreto Assessoriale n. 8410 del 3.12.2009, in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 22.1.2010, la sua appartenenza all’itinerario siciliano dei “Luoghi del Mito di Dedalo e Minosse”. L’interesse della televisione inglese continua a tenere viva l’attenzione su questa presenza imponente e meritevole di cura ed attenzione, anche per il suo potenziale di attrattività socio-economica.

La BBC è la società concessionaria britannica del servizio pubblico radiotelevisivo ed è il più grande e autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito, con sede alla Broadcasting House di Westminster, Londra. È la più antica emittente nazionale del mondo. Il video è stato commissionato da Anna Bressanin, diretto da Davide Pompejano, con fotografia di Morgan Maugeri, assistenza alla produzione di Cora Mazzullo, con musica Audio Neytwork. Il video è visionabile in rete sul sito

