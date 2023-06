Termini Imerese, terza edizione della “Mostra cinofila amatoriale”, organizzata dell’associazione Amici di Via Navarra

Amanti dei cani a raccolta. A Termini Imerese, domenica 9 luglio 2023, a partire dalle 9,30, si terrà, nell’area verde del ristorante Torre Battilamano Village, in contrada Buonfornello, la terza edizione della “Mostra cinofila amatoriale”, organizzata dell’associazione Amici di Via Navarra e dall’Istruttore cinofilo ENCI Marco Farina. L’iniziativa vedrà come protagonisti esperti del settore che valuteranno le caratteristiche funzionali di ogni cane, in base allo standard di razza. L’evento, aperto anche ai bambini che potranno sfilare con i loro cani, ha lo scopo non solo di valorizzare il territorio ma anche quello di far conoscere il mondo degli amici a quattro zampe e approfondire tante tematiche riguardanti la cinofilia.

A giudicare ci saranno degli specialisti del settore, tra cui Pietro Gentile, Istruttore cinofilo ENCI, specializzato in cani da lavoro e volontario nella missione ad Amatrice nel 2006. Durante la manifestazione ci sarà una dimostrazione di utilità e difesa con Leader di Villa Cucinotta e il suo proprietario, l’istruttore cinofilo ENCI Marco Farina.

“Siamo lieti di annunciarvi – dichiara il presidente dell’associazione Vincenzo Farina – un evento nuovo che ha lo scopo di coinvolgere in modo equo e senza nessuna distinzione tutti i nostri amici a quattro zampe. Per la buona riuscita di questa iniziativa bisogna riunire in modo sinergico tutte le nostre forze, affinché tutto possa andare per il verso giusto, della città in primis e dei cittadini. Non vogliamo creare un evento che sia megagalattico e né tantomeno scintillante, ma un piccolo evento che possa dare lustro a questa città, con tanta professionalità e voglia di fare”.

“Siamo arrivati alla terza edizione di questa bellissima iniziativa – afferma l’Istruttore cinofilo ENCI Marco Farina organizzatore della mostra – che mira principalmente a valorizzare la cultura cinofila delle Expo e non. Oltre alla fatica e alle difficoltà che un evento del genere può incontrare durante l’iter progettuale, la passione che ormai coltivo da anni con tanti sacrifici, mi ha portato a resistere e a organizzare un evento che vuole valorizzare la realtà cinofila”.

L’iscrizione alla mostra può avvenire direttamente in loco nel giorno della manifestazione oppure si può scegliere di effettuare la preiscrizione online collegandovi sul sito web https://www.mostracinofilamatoriale.it/, compilando il modulo e, successivamente, effettuando un bonifico di importo 10,00 euro all’IBAN IT84X0200843641000420468120, segnalando intestatario Marco Farina e causale “Iscrizione Cane” e inviando la copia del pagamento tramite WhatsApp al numero 327.9364812.