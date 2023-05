Inaugurata a Cefalù la “Rowheel”, prima ruota panoramica mai montata in città

Sabato 27 maggio 2023 sul lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù (provincia di Palermo) è arrivata la “Rowheel”, la prima ruota panoramica mai montata in città. Alta 36 metri e allestita da Hsc Events, l’attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La struttura ha inaugurato ufficialmente sabato 27 maggio alle ore 17 in presenza delle istituzioni e resta in città fino a domenica 24 settembre 2023. È la sinergia tra Massimo Cundari dell’Attività di “Spettacolo Viaggiante” e Vincenzo Filì dell’Agenzia Immobiliare Management ad aver portato a Cefalù la Rowheel, un’attrazione in grado di arricchire ulteriormente l’offerta turistica della città. Durante l’inaugurazione, la prima ora di apertura è stata dedicata alle persone con disabilità, che hanno potuto accedere gratuitamente alla struttura.

La scelta di posizionare la ruota panoramica a metà del lungomare di Cefalù è stata compiuta per farne riscoprire una parte che, normalmente, non viene percorsa. In questo modo, la Rowheel rende possibile ammirare la cittadina da una nuova prospettiva. «Cefalù è una delle perle della Sicilia – racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, gestore della struttura – ed è un piacere enorme poter offrire a questa splendida città per la prima volta una nuova attrazione moderna e tecnologica, costruita con tecnologia all’avanguardia e illuminata con vivaci proiettori led multicolor, che la rendono un’attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte». Costruita con la massima attenzione e rispettando tutte le norme di sicurezza, la ruota panoramica resta sul lungomare di Cefalù fino a domenica 24 settembre 2023.

La “Rowheel” è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 18 all’1. Il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm.