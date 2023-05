Giornale di Cefalù: orchestra di oltre 40 elementi provenienti da vari paesi europei, Stati Uniti e Australia nella cittadina normanna

Una orchestra di oltre 40 elementi, provenienti da vari paesi europei, gli Stati Uniti e una violinista dall’Australia, stanno trascorrendo una settimana di “vacanza-studio” a Cefalù. Al mattino e di sera le prove al Santa Caterina – racconta nell’intervista il maestro Jonas Hees avvocato-musicista – pomeriggio al mare ed in giro per la città e poi alle 17,00 sabato allo Spirito Santo i Filarmonici – direttore David Curtis – offriranno un grande concerto eseguendo musiche di Elgar e Brahms.

Far fronte alla carenza di medici di base e di personale medico e paramedico negli Ospedali, l’on. Mario Giambona, vice capogruppo PD all’ARS, presenta al Giornale di Cefalù il suo disegno di legge per migliorare i servizi sanitari nei territori e comunità svantaggiate.

Festa della Mamma uguale Azalea della Ricerca. Come ogni anno l’AIRC domenica, Festa della Mamma, confidando nella consueta sensibilità di tanti sostenitori, torna a colorare e profumare la scalinata della Basilica Cattedrale con le piante di azalea: intervista Salva Glorioso, responsabile AIRC.

“Omicidio a Cefalù”, le indagini di Iachino Bavetta e Gerlando Guarrasi, dopo essersi svolte a Gangi e nelle Eolie, arrivano nella città normanna. Un libro giallo – dice nell’intervista l’autore, il giornalista Dario La Rosa – ricco di divertimento e di ironia.

La cura della crescita dell’essere umano, prospettive professionali e ruolo del counselor, l’intervento di Alessandra Benedetta Caporale, nel convegno organizzato dall’assessore alle politiche sociali Laura Modaro.

