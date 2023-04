Castelbuono, bando di ammissione al corso universitario di perfezionamento post lauream in tutela giuridica e promozione dei prodotti agroalimentari

Pubblicato il bando di ammissione al corso universitario UNIPA di perfezionamento post lauream in tutela giuridica e promozione della qualità e sostenibilità dei prodotti agroalimentari e dei territori. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 aprile 2023. Si tratta della prima edizione dell’importante corsi formativo, sotto la direzione della professoressa Giuseppina Pisciotta Tosini del dipartimento di giurisprudenza.

Il corso si svolgerà a Castelbuono e le lezioni si terranno fra Palazzo Failla, sede del Consorzio Universitario e il museo civico, che del corso universitario è partner. I corso si terrà tra luglio e dicembre 2023. I requisiti per l’accesso al corso sono laurea magistrale in giurisprudenza in economia o in agraria e le lauree brevi incardinate presso facoltà o dipartimento di giurisprudenza, economia e agraria. Al corso, a numero chiuso, potranno iscriversi non più di venti allievi. L’obiettivo del corso è di perfezionare la formazione di laureati in giurisprudenza, economia, agraria per farne degli specialisti con riguardo alle tematiche della qualità e della sostenibilità dei prodotti agroalimentari e dei territori, al fine di rispondere alle esigenze di domanda formativa espresse da enti e aziende del territorio e che operano nel territorio. Il percorso formativo avrà una durata di 6 mesi, è articolato in moduli che includono lezioni frontali, esercitazioni, seminari e incontri di studio, convegni, studio individuale, tirocinio e prova finale, per un totale di e prevede 265 ore complessive di attività. La domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di perfezionamento in “Tutela Giuridica e Promozione della Qualità e Sostenibilità dei Prodotti Agroalimentari e dei Territori” deve essere compilata online attraverso il portale UNIPA https://studenti.unipa.it.

L’ammissione al corso, infine, avverrà a seguito di valutazione da parte della commissione esaminatrice, composta dal direttore del corso e da almeno altri due membri, professori o ricercatori, designati dal consiglio del corso, del “Curriculum Vitae et Studiorum” e dei titoli presentati da ciascun candidato e da un colloquio. La commissione ha a disposizione per ciascun candidato fino ad un massimo di 75 punti di cui 50 punti per i titoli e 25 punti per la prova orale-colloquio.

Fabio Lo Bono