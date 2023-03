Termini Imerese pronta ad accogliere il “Giro di Sicilia”, ecco la data e il percorso

Presentato questa mattina il “Giro di Sicilia” a Palazzo d’Orleans a Palermo. Come già anticipato dal nostro giornale, Termini Imerese accoglierà una tappa della competizione, nello specifico la Termini Imerese-Enna. Tutto pronto dunque per giorno 13 marzo, nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più per quanto riguarda il percorso cittadino.

La tappa

Tappa di media montagna che supera una serie di salite di pendenza limitata, ma di lunghezza

oltre i 15 km. Si scalano nell’ordine Rocca Vutura, Sperlinga (4 km) e la Portella di Bafurco dal

versante sud. Seguono quasi 40 km di discesa (con brevi contropendenze all’interno) prima di inserirsi sulla strada statale costiera e raggiungere l’arrivo. Strade all’interno della Sicilia molto articolate con numerose curve e saliscendi sempre abbastanza larghe e in discreto stato di manutenzione.

Ultimi km

Ultimi chilometri pianeggianti fino all’ultimo km. Da segnalare tre curve a novanta gradi prima

di un sottopasso ferroviario dove inizia la breve salita finale. Dopo l’ultimo km la strada sale

con pendenze attorno al 6% e supera 5 tornanti ravvicinati per immettersi nella Piazza Del

Duomo dove è posto l’arrivo (largh. 8 m).

Le dichiarazioni dell’assessore Elvira Amata

“Ci riempie d’orgoglio ospitare anche quest’anno, nella nostra meravigliosa Isola, il Giro di Sicilia. È come sempre una straordinaria occasione che ci proietta in un palcoscenico internazionale, offrendo la possibilità di far conoscere il nostro patrimonio turistico, culturale, architettonico, paesaggistico e monumentale, ma anche di valorizzare sempre di più la speciale carovana sportiva di indiscusso e consolidato pregio. Saremo presenti alle quattro tappe previste che attraverseranno i nostri territori per godere dello spettacolo e condividere la gioia e l’entusiasmo dei tanti appassionati e dei numerosi turisti che accorreranno alla competizione sportiva”.