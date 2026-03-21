Scossa nel Tirreno Meridionale, sisma 4.6 avvertito lungo la costa tirrenica

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata nella notte nel Tirreno Meridionale. Il sisma è avvenuto alle 2:46 ora italiana, con epicentro in mare, alle coordinate 38.5342 di latitudine e 14.1877 di longitudine, a una profondità di 29 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

La scossa è stata avvertita distintamente in diverse località della Sicilia, tra cui Montemaggiore Belsito, Campofelice di Roccella, Cerda, Cefalù, Lascari, Palermo, Messina e Sciara.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose.