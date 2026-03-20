Collesano, presentazione del libro “De Inventione del Qalat as_Sirat” di Giuseppe Valenza

Promossa dal Comune di Collesano, BCsicilia, Associazione AEsculapio, Proloco e Università Popolare, si terrà sabato 21 marzo 2026 alle ore 10,30 presso il MYC (Madonie Youth Center), in via Castello a Collesano, la presentazione del libro di Giuseppe Valenza “De Inventione del Qalat as_Sirat. Collesano in Età Islamica svelato”. Interverranno: Tiziana Cascio, Sindaco Comune di Collesano, Vincenzo Alfonso, Presidente Proloco Collesano, Dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente BCsicilia, Dott. Salvatore Caltagirone, ex Commissario Ente Parco Madonie, Prof. Rosario Termotto, Storico Dott. Giuseppe Valenza, Autore.

“Il sospetto che Collesano, mio luogo di origine, nascondesse quanto di più misterioso si potesse immaginare me lo sono portato dentro da sempre o, meglio, da quando appena ragazzo mi azzardavo a salire con gruppo di altri “esploratori” sulle montagne che la circondano. Durante quelle escursioni i più grandi raccontavano le inverosimili, ma pur sempre affascinanti, leggende dei luoghi. Tra le montagne che maggiormente sollecitavano la comune fantasia vi era, a ragione, il Monte d’Oro. Sul monte la leggenda sembrava materializzarsi sia per l’esistenza degli antichi toponimi con i quali era stato chiamato in passato, Parapo e Qal’at as_Sirat; sia per la presenza di imponenti mura in pietra che testimoniavano, con certezza, la presenza umana in epoche remote. Tra i racconti che ricorrevano maggiormente vi erano confusi riferimenti alla presenza di arabi su quel monte e nelle contrade che lo circondano”.